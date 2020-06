PSG pomlajuje, trener Thomas Tuchel ostaja

Ljubljana

Thiago Silva je bil osem sezon član PSG. FOTO: AFP

- Nemški nogometni strokovnjakbo ostal trener francoskega prvaka Paris Saint-Germaina, ne glede na to, kako bodo Parižani končali sezono lige prvakov, je športni direktor kluba Brazilec Leonardo potrdil v intervjuju za francoski časnik Le Journal du Dimanche, objavljenem v nedeljo.Šestinštiridesetletni Tuchel je pred prihodom v Pariz od 2015 do 2017 vodil Borussio Dortmund, PSG pa se je pridružil leta 2018.»Ima veljavno pogodbo še eno leto, tako da ostaja na klopi tudi naslednjo sezono. Smo zadovoljni s tem, kar počne, rezultati so dobri,« je povedal Leonardo.Paris St. Germain prevladuje v francoskem nogometu že od sezone 2011/12, z izjemo sezone 2016/17, ko je bil prvak Monaco. V tej zgodbi rdeče-modrim, »les rouge et bleu«, manjka le šampionski naslov v ligi prvakov.Tisto, o čemer se je že govorilo, je Leonardo tudi dokončno potrdil, da najboljši strelec v zgodovini klubain kapetanpo koncu odločilnih avgustovskih bojih v ligi prvakov, ki bodo kot mini turnir potekali po vsej verjetnosti v Lizboni, zapuščata pariški klub.Poleti pogodba poteče šein, ki naj bi prav tako zapustili klub.