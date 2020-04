PSG prvak, Amiens in Luka Elsner v drugo ligo

Ljubljana

Amiens se je pod vodstvom Luke Elsnerja poslovil od prve lige. FOTO: AFP

- Manjka samo še jutrišnja formalna potrditev in francosko nogometno prvenstvo bo končalo sezono. Potem ko je francoska vlada do septembra prepovedala organizacijo prireditev z več kot 5000 ljudmi, s čimer tudi ligue1 ne bo mogoče izpeljati, se bosta po današnjemu pozivu ministrice za športdokončna »uklonila« še krovna nogometna organizacija in Združenje profesionalnih lig.Slednje je že doseglo soglasje o tehničnih podrobnostih zaključka sezone in o potrditvah končnih uvrstitev. Najkrajšo sta potegnila Lyon, ki se je v tej sezoni lige prvakov uvrstil v osmino finala in v prvi tekmi z 1:0 premagal italijanskega prvaka Juventus, in Amiens, ki ga vodi slovenski trenerLyon je deset tekem pred koncem šele na sedmem mestu, zaradi česar v naslednji sezoni sploh ne bo igral v Evropi. Amiens, ki je 19. na lestvici, bo ob zadnjemu, 20. Toulousu izpadel v 2. ligo. V ligo prvakov sta se tako uvrstila prvak PSG in drugi Marseille, tretji Rennes bo igral kvalifikacije za LP, Lille in najbrž še Reims ter Nice (če ne bodo izpeljali pokalnega finala in ligaškega) pa bi se uvrstili v evropsko ligo.PSG je že devetič francoski prvak.