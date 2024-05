PSG znova napadal, Borussia zadela

Nogometaši dortmundske Borussie so se kot prvi uvrstili v zaključni dvoboj lige prvakov 2023/24. V povratni polfinalni tekmi so še drugič zapored premagali favorizirane zvezdnike moštva PSG. Potem ko so bili igralci iz Porurja prejšnji teden pred svojimi navijači boljši z 1:0, so tudi danes v Parizu slavili zmago z 1:0 (0:0).

Strelec edinega gola je bil tokrat 35-letni nemški reprezentant Mats Hummels, ki je v 50. minuti z glavo poslal žogo za hrbet domačega vratarja, Italijana Gianluigija Donnarumme. Gostitelji, ki so imeli izrazito (terensko) premoč, so si sicer priigrali precej priložnosti, po dvakrat so zadeli tudi vratnico in prečko, toda sreča znova ni bila na njihovi strani.

Borussia se je tako po letu 2013 spet prebila v veliki finale najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, v katerem so se lovorike veselili v sezoni 1996/97. Zaključni dvoboj, v katerem se bodo rumeno-črni pomerili z boljšim iz jutrišnjega obračuna Real Madrid – Bayern München, bo na sporedu 1. junija v Londonu.