FOTO:PSV je v Sloveniji že padel, zakaj ne bi še drugič?

milijonov evrov velja na trgu igralski kader PSV iz Eindhovna, pet milijonov pa moštvo Mure

Ante Šimundža se je temeljito pripravil za evropsko bitko. FOTO: Leon Vidic/Delo



Pred osmimi leti so štirje že igrali

Kosićeve sladke skrbi: rezervisti so odlični



»Smo v dobrem stanju. Tekma z Mariborom nas je izvlekla iz krča, a tekmec je živahen in ustvarjalen. Favoriti smo le na papirju,« je pred današnjo tretjo evropsko tekmo v sezoni in prvo v kvalifikacijah za evropsko ligo povedal Dušan Kosić, trener slovenskega prvaka Celja. V armenskem glavnem mestu Erevanu se bodo Celjani ob 16. uri pomerili z Araratom, ki ga je do dvoboja s slovenskim prvakom popeljal čudež. V 2. kolu kvalifikacij proti moštvu Fola Esch je šel v sodnikov dodatek z dvema goloma zaostanka (1:3) in v njem izenačil po dveh enajstmetrovkah. V 113. minuti je zabil tudi gol za 4:3. Res pa je, da je Ararat od 43. minute igral z igralcem manj. »O enajsterici se bom odločil pred tekmo, razlog je ta, da so tudi igralci, ki niso bili v ospredju, v odlični formi,« je še razkril dobro razpoloženi Kosić. Glavni sodnik bo Škot John Beaton.

Dušan Kosič, trener Celja, je optimist. FOTO: Tadej Regent/dDelo



Bilanca, ki prestraši tudi velike

Kevin Žižek je Århusu zabil atraktiven gol. FOTO: Sobotainfo



PSV iz Maribora v Fazanerijo, brez Zahavija

V obdobju pandemije Mura niza zmage in uspehe brez zvestih navijačev na tribuni. So pa črno-beli privrženci glasni in številčni tudi zunaj štadiona v Fazaneriji. FOTO: Sobotainfo

- Evropska pot Mure ima sledi najmanj ponovitve zgodovinskega nogometnega podviga prekmurskega kluba. Če bo drevi v Fazaneriji (dvoboj se bo začel ob 19. uri) padel še najslavnejši gost, evropski prvak iz leta 1988 in 24-kratni nizozemski prvak PSV, se bo uvrstila v 4. kolo kvalifikacij za evropsko ligo in se potegovala za preboj v skupinski del tega po kakovosti drugega tekmovanja.Sliši se neverjetno, toda Mura je bila v Evropi že uspešnejša. Leta 2012 jo je na zadnji oviri v kvalifikacijah za evropsko ligo pred vstopom v paradiž zanesljivo ustavil rimski Lazio. A tedanjih in zdajšnjih okoliščin ni mogoče primerjati. Mura izpred osmih let je bila Mura na poti v pogubo, ki ji je šlo na roko vse mogoče in nemogoče, letošnja je na poti čudežev, ki jih piše ali izziva predvsem sama. Pa vendar; presežek bo le napredovanje, vse drugo že sodi v kategorijo »že videno in doseženo«.Osrednji mož odlično delujočega črno-belega orkestraje bil tudi »oče« Mure, ki se je že približala sanjskemu podvigu, a je zaradi slabih razmer predčasno zapustil trenerski stolček. Od zdajšnjih članov orkestra so dvoboja z Laziem in evropsko pot okusili tudiin. Prvi trije so nepogrešljivi kamenčki v trenerjevem mozaiku, Celjan je »gasilec« po potrebi. In prav prvi, Maruško, bo zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil tekmo.PSV je favorit, Mura pa ni le brezzobi tekmec, ki bo že vnaprej vrgel puško v koruzo. Ena tekma je velika soboška priložnost., Čeprav Šimundža pred 22 leti ni bil med vijoličnimi, ki so po zmagi v Ljudskem vrtu z 2:1 šele v podaljšku izgubili bitko za ligo prvakov proti PSV, zelo dobro ve, kako se lotiti vzvišenega in prepričanega nasprotnika, da ne more trčiti ob tako neuveljavljeno čer. Vsaj podzavestno bo pri PSV vladala drža, »kaj nam pa morejo«.Za takšne tekmece ima Šimundža preprosto formulo: »Enostavnost in drznost.« Oboje so Sobočani v tej sezoni že združili do vrhunstva, ki se na igrišču odraža v fantastični bilanci: šest tekem, pet zmag in en neodločen izid z razliko v golih 13:0. Od tega sta bili evropski preizkušnji še najbolj prepričljivi. V Budimpešti je bil Kalju resda nekonkurenčen tekmec in je prejel kar štiri gole, zato pa je bil potop danskega Århusa v Fazaneriji (Mura je zmagala s 3:0) jasno sporočilo tudi za zasedbo novega trenerja pri PSV. Nemec je po letu oddiha po gostovanju na Kitajskem junija zamenjal v. d. trenerja, ki je po decembrski odstavitvipopeljal moštvo do četrtega mesta v domačem prvenstvu.Izjemna samozavest in taktična popolnost krasi Muro v uvodnem delu sezone. Doslej je bila le uspešna.»Odlični rezultati in predstave brez prejetega gola dvigujejo samozavest. Eno gre z drugim, toda zdaj se bomo soočili s tekmecem povsem drugačne, višje kakovosti. Igrali bomo proti velikanu,« si ne beli las še slab teden 48-letni Mariborčan (28. t. m. bo dopolnil 49 let). Zagotovo ne bo izpustil niti najmanjše podrobnosti v taktično-tehnični pripravi za dvoboj Davida in Goljata. V veliki meri je Šimundža podobo Mure že razkril proti na papirju favoriziranemu Århusu. Zdaj bodo odločale malenkosti, kot, denimo, ocena o dnevni formi posameznikov. Ima jih več kot dovolj.Nizozemci so v Slovenijo dopotovali včeraj popoldne, v odpravi pa ni bilo najvidnejše okrepitve, izraelskega veterana, 33-letnegaja. Najboljši strelec kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 je zadnja štiri leta igral na Kitajskem in v 117 tekmah dosegel kar 103 gole. Pri PSV so se presenetljivo odločili, da bodo spali v Mariboru, zaradi česar sinoči niso opravili treninga v Fazaneriji.PSV je sezono začel zmagovito. V prvih dveh prvenstvenih tekmah je v gosteh premagal Groningen s 3:1 (2,), doma pa Emmen z 2:1 ().Sodniška zasedba prihaja iz Švice, glavni sodnik bo