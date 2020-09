PSV v Fazaneriji tudi z izjemnim strelcem

Ljubljana

Tim Matavž je edini Slovenec, ki je igral za ob Ajaxu najslavnejši nizozemski klub. FOTO: Scanpix Sweden/Reuters



Josip Iličić iz Eindhovna dobil novega soigralca

- Evropski klubski prvak iz leta 1988 PSV iz Eindhovna je pred potjo v Mursko Soboto, kjer ga bo jutri v 3. kolu kvalifikacij za evropsko ligo izzvala vodilna v 1. SNL Mura, izpeljal še najvidnejši prestop. Ujel je najboljšega izraelskega nogometaša zadnjih letPri 33 letih in po štirih letih na Kitajskem se je stroj za gole vrnil v Evropo ter s 24-kratnim nizozemskim prvakom sklenil dveletno pogodbo.Najboljši strelec kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 in dve leti zapored prvi strelec kitajskega prvenstva bo tudi za dvoboj z Muro v zasedbi trenerja. Nemec na klopi PSV, ki je učenec, je poleti prevzel moštvo in je prav tako kot Zahavi prišel s Kitajske.Pri PSV so pripeljali Zahavija zato, ker so v Italijo v Atalanto prodali obetavnega 23-letnega. Napadalec je vztrajal pri odhodu iz Eindhovna, klubski menedžerji pa so iztržili odličnih 11 milijonov evrov. Novi soigralecje za PSV v minuli sezoni dosegel šest ligaških golov.Pred leti je bil član PSV tudi Slovenec, ki je v 70 prvenstvenih tekmah v treh sezonah dosegel 24 golov. Enaintridesetletnega Šemptrčana so v razvoju tedaj pošteno ustavile poškodbe.V uvodnih dveh prvenstvenih tekmah je PSV premagal v gosteh Groningen s 3:1 (2,), doma pa Emmen z 2:1 ().