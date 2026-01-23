Punčka slavnega in čudaškega očeta za milijon dolarjev

Trinity Rodman je zmagovalka. Hči legendarnega in kontroverznega košarkarja Dennisa Rodmana je postal najbolje plačana nogometašica na svetu. Hitronoga napadalka je s sklenitvijo pogodbe za milijon dolarjev (850.000 evrov) do leta 2028 z ekipo Washington Spirit končala tudi večmesečno sago, ki je celo postavila pod vprašaj sposobnost lige NWSL (National Women Soccer League), da obdrži svoje zvezdnice, saj so jo ovirale stroge omejitve plač.

»Primer Trinity Rodman« je spremenil plačilno pravilo v ligi NWSL. Z zgornjo mejo za plače le tri milijone evrov (3,5 milijona dolarjev) za celotno ekipo Spirit ni mogel ponuditi Rodmanovi konkurenčne plače v primerjavi s ponudbami, ki so prihajale iz Anglije.

Lastnica ekipe Washingtom Spirit Michele Kang speak je preprečila odhod svoje najljubše varopvanke v Evropo. FOTO: Kjoši MIo/Imagn Images Via Reuters Connect

»Pogodba odraža naše prepričanje, da si elitni in tako vpliven talent zasluži edinstveno zavezo. Je igralka več generacij in predstavlja prihodnost tega kluba ter ženskega nogometa,« je bila navdušena ob sklenitvi pogodbe Michele Kang, lastnica Spirita, pa tudi OL Lyonnes in London City Lionesses v ženski Superligi. Prav zaradi Rodmanove je NWSL povišala zgornjo mejo za plače za 850.000 evrov (milijon dolarjev).

»Washington sem naredila za svoj dom, Spirit pa za svojo družino. Vedela sem, da želim tukaj začeti naslednje poglavje svoje kariere,« je bila ob podpisu pogodbe povedala Rodmanova in dodala: »Ponosna sem na to, kar smo zgradili od moje prve sezone, in navdušena nad smerjo, ki jo ubira ta klub.«

Rodmanova ima tudi zaradi slavnega očeta poseben status v ZDA, pri čemer pa je njen odnos z njim nikakršen. V intervjuju za podkast »Call Her Daddy« je Trinity presenetila s svojimi odločnimi besedami.

Eden od največjih čudakov v zgodovini ligi NBA Dennis Rodman (levo) je lahko ponosen na hčerko Trinity, s katero pa zaradi svojih grehov ni v stikih. FOTO: Reuters

»On ni oče. Morda po krvi, ampak nič več,« je bila iskrena. Njena mama Michelle Moyer je v otroštvu storila vse, kar je bilo mogoče, da bi svoja dva otroka zaščitila pred burnim življenjskim slogom nekdanjega zvezdnika lige NBA. Leta 2012 se je ločila od Dennisa Rodmana, ki je takrat tudi prenehal finančno podpirati družino.

»Poskušali smo živeti z njim, a je vedno prirejal zabave in pripeljal naključne ženske,« je priznala 23-letna Trinity. Nekdanji as Detroita in Chicaga se je pozneje posul s pepelom.

»Žal mi je, da nisem bil oče, kakršen bi si želel, ampak sem vseeno poskušal in bom še naprej poskušal in nikoli ne bom nehal,« se je poskušal oddolžiti, a za zdaj še neuspešno.

Od poletja je v NWSL tudi edina Slovenka Lara Prašnikar, ki je članica kluba Utah Royals.