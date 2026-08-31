Putin, papež in zasebna letala: kaj razkriva doslej skrita preiskava Infantina

Deset let po etični preiskavi predsednika Svetovne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina so v javnost prvič prišle podrobnosti postopka, ki razkrivajo, kaj vse so preiskovalci takrat preverjali. Med drugim so obravnavali uporabo zasebnih letal, povezanih z rusko in katarsko oblastjo, zasebno potovanje z družino na srečanje s papežem Frančiškom ter zaposlovanje tesnih sodelavcev in prijateljev. Razkritja prihajajo v času vse glasnejših poziv, naj zaradi propadlega projekta Fifa Forward Enterprise, s katerim je želela Fifa v sodelovanju z zasebnimi vlagatelji tržiti del svojih najvrednejših komercialnih pravic, Infantino odstopi. Preiskava se je začela le nekaj mesecev po tem, ko je Infantino februarja 2016 na čelu Fife nasledil Seppa Blatterja. Že junija istega leta so se nekateri ...