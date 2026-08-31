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Nogomet

Putin, papež in zasebna letala: kaj razkriva doslej skrita preiskava Infantina

Deset let po koncu postopka so v javnost prišle podrobnosti, ki na novo osvetljujejo prve mesece Infantinovega vodenja Fife.
Gianni Infantino in Vladimir Putin že vrsto let ohranjata dobre odnose. Po svetovnem prvenstvu v Rusiji leta 2018 je Putin predsedniku Fife podelil ruski red prijateljstva za njegov prispevek k organizaciji prvenstva, v naslednjih letih pa sta se večkrat srečala tudi v Kremlju. FOTO: Alexey Nikolsky/AFP
Galerija
Gianni Infantino in Vladimir Putin že vrsto let ohranjata dobre odnose. Po svetovnem prvenstvu v Rusiji leta 2018 je Putin predsedniku Fife podelil ruski red prijateljstva za njegov prispevek k organizaciji prvenstva, v naslednjih letih pa sta se večkrat srečala tudi v Kremlju. FOTO: Alexey Nikolsky/AFP
Blaž Potočnik
31. 8. 2026 | 11:01
31. 8. 2026 | 11:38
5:14
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Deset let po etični preiskavi predsednika Svetovne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina so v javnost prvič prišle podrobnosti postopka, ki razkrivajo, kaj vse so preiskovalci takrat preverjali. Med drugim so obravnavali uporabo zasebnih letal, povezanih z rusko in katarsko oblastjo, zasebno potovanje z družino na srečanje s papežem Frančiškom ter zaposlovanje tesnih sodelavcev in prijateljev. Razkritja prihajajo v času vse glasnejših poziv, naj zaradi propadlega projekta Fifa Forward Enterprise, s katerim je želela Fifa v sodelovanju z zasebnimi vlagatelji tržiti del svojih najvrednejših komercialnih pravic, Infantino odstopi. Preiskava se je začela le nekaj mesecev po tem, ko je Infantino februarja 2016 na čelu Fife nasledil Seppa Blatterja. Že junija istega leta so se nekateri ...

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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