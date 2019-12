Putinov oligarh Abramović ne da iz rok Chelseaja

Ljubljana

Todd Boehly se je želel pridružiti že šestim rojakom, ki so v lastništvu kakšnega od klubov v premier league. FOTO: Reuters



Leta 2003 vreden le 166 milijonov €

Najbogatejši Anglež Jim Ratcliffe je prejel Abramovičevo košarico, a še ni obupal, medtem pa svoje športne ambicije zadovoljuje tudi s pokroviteljstvom nad najhitrejšim maratoncem Kenijcem Eliudom Kipchogejem. FOTO: Reuters

- Enega od najbolj slavnih tajkunovmilijarde evrov niso premamile. Ruski mogotec je zavrnil ponudbo ameriškega mogotcaa za odkup londonskega nogometnega kluba Chelsea. Sicer 20 odstotni lastnik enega od najslavnejših bejzbol moštev LA Dodgers je Abramoviču ponudil kar 3,6 milijarde evrov, je poročal ugledni časnik Financial Times.Premoženje 46-letnega ameriškega poslovneža ocenjujejo na 5,6 milijarde evrov, medtem ko je Abramovičevo premoženje samo v letošnjem letu naraslo za dobro milijardo € in znaša približno 14 milijard €.Za 53-letnega Rusa je Chelsea vse prej kot poslovna investicija, saj se ga ne želi odreči niti v obdobju sankcij, ki jih je angleška vlada – po uredbi ameriške administracije – uvedla za ruske tajkune iz kroga blizu ruskega predsednika. Abramović zaradi nje ne sme bivati ali priti v Anglijo.Chelsea je bil v dobrem letu že drugič tarča enega od bogatašev. Lansko poletje je Abramovića želel prepričati o prodaji najbogatejši Anglež, ki ima v svojem športnem »portfelju« francoskega nogometnega prvoligaša Nice, švicarskega Lausanne, kolesarsko moštvo Ineos in solastniški delež v jadrnici Ineos Team UK, s katero se bo prihodnje leto meril na najslavnejši regati 36. pokalu Amerika. Abramovičeva košarica Ratcliffa bojda še ni odvrnila od nakupa Chelseaja, ki ga je Rus leta 2003 kupil za pičlih 166 milijonov €.Na lestvici najbogatejših nogometnih klubov na svetu je Chelsea na 6. mestu z vrednostjo 2,6 milijarde €. Od angleških klubov sta pred njim le oba kluba iz Manchestra, United s 3,8 milijarde € na tretjem mestu in City z 2,8 milijarde € na petem mestu. Na vrhu sta Real Madrid (4,3 milijarde €) in Barcelona (4).Pod Abramovičevim vodstvom je Chelsea drugi najuspešnejši klub v Angliji. Od leta 2003 je bil petkrat angleški prvak (kot ManUtd.) in tudi zmagovalec lige prvakov in dvakrat evropske lige.