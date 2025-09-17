Qarabag odstrelil trenerja in pred vrata pripeljal Joseja Mourinha

Največje presenečenje uvodnega dejanja v ligi prvakov je pripravil azerbejdžanski Qarabag, ki je v Lizboni s 3:2 premagal Benfico. Pri slovitem klubu, dbakratnem evropskem prvaku, so takoj ukrepali, predsednik Rui Costa je odstavil trenerja Bruna Langa. Njegov odstrel ni tako močno odmeval, kot možnost, da bi na trenerski stolček sedel najslavnejši portugalski trener Jose Mourinho.

Po porčanju portugalskih medijev je Mourinho pripravljen prevzeto moštvo, in se že pogaja s klubom, pri katerem je leta 2000 deloval katek čas, preden je nato odšel v Porto in začel svojo šampionski pohod. Pri Benfici je nasledil legendarnega Nemca Juppa Heynckesa.

Dvainšestdesetletni Mourinho je bil po neuspehu v kvalifikacijah za ligo prvakov odstavljen pri Fenerbahčeju, ki ga je izločila prva Benfica.