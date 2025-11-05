Qarabag oščipnil točke Chelseaju, na delu Barcelona, Inter in Manchester City

Neomejen dostop | že od 14,99€
V četrtem krogu nogometne lige prvakov je na sporedu nekaj zanimivih tekem. Večer se je začel z dvema presenetljivima rezultatoma v Bakuju in Limassolu, kasneje na delu nekateri evropski velikani.
Zelo zanimiv je bil obračun med Chelseajem in Qarabagom. Londončani so hitro povedli z zadetkom Estevaa, a so Azerbajdžanci igrali vrhunsko in v 29. minuti po zaslugi Leandra Andradeja prišli do izenačenja. V 37. minuti je Chelseajev branilec Joel Hato v kazenskem prostoru igral z roko, enajstmetrovko je za Qarabag izkoristil Marko Janković.
Ob polčasu je trener londonskega kluba s Stamford Bridgea Enzo Maresca opravil kar tri menjave, vstopili so Alejandro Garnacho, Liam Delap in Enzo Fernandez. Te so se izkazale za pravilne, saj je že v 53. minutii Garnacho zadel in favorizirane Angleže popeljal do izenačenja. Oba tekmeca sta v nadaljevanju še prišla do priložnosti, a izid se ni spremenil, Chelsea in Qarabag sta se tako razšla z delitvijo točk.
V Limassolu sta se srečala tamkajšnji Pafos in španski Villareal. Ciprčani so presenetili, ko so po zadetku Derricka Luckassena povedli v začetku drugega polčasa. Španci so močno napadali, a niso uspeli streti domače obrambe, ki se tako veseli pomembne in velike zmage.
Liga prvakov, 4. kolo:
Pafos – Villareal 1:0
Qarabag – Chelsea 2:2
Ajax – Galatasaray
Benfica – Bayer Leverkusen
Club Brugge – Barcelona
Inter – Kairat Almaty
Manchester City – Borussia Dortmund
Marseille – Atalanta
Newcastle – Athletic Bilbao
