Qarabag oščipnil točke Chelseaju, na delu Barcelona, Inter in Manchester City

V četrtem krogu nogometne lige prvakov je na sporedu nekaj zanimivih tekem. Večer se je začel z dvema presenetljivima rezultatoma v Bakuju in Limassolu, kasneje na delu nekateri evropski velikani.

Zelo zanimiv je bil obračun med Chelseajem in Qarabagom. Londončani so hitro povedli z zadetkom Estevaa, a so Azerbajdžanci igrali vrhunsko in v 29. minuti po zaslugi Leandra Andradeja prišli do izenačenja. V 37. minuti je Chelseajev branilec Joel Hato v kazenskem prostoru igral z roko, enajstmetrovko je za Qarabag izkoristil Marko Janković.

Ob polčasu je trener londonskega kluba s Stamford Bridgea Enzo Maresca opravil kar tri menjave, vstopili so Alejandro Garnacho, Liam Delap in Enzo Fernandez. Te so se izkazale za pravilne, saj je že v 53. minutii Garnacho zadel in favorizirane Angleže popeljal do izenačenja. Oba tekmeca sta v nadaljevanju še prišla do priložnosti, a izid se ni spremenil, Chelsea in Qarabag sta se tako razšla z delitvijo točk.

V Limassolu sta se srečala tamkajšnji Pafos in španski Villareal. Ciprčani so presenetili, ko so po zadetku Derricka Luckassena povedli v začetku drugega polčasa. Španci so močno napadali, a niso uspeli streti domače obrambe, ki se tako veseli pomembne in velike zmage.

Liga prvakov, 4. kolo:

Pafos – Villareal 1:0

Qarabag – Chelsea 2:2

Ajax – Galatasaray

Benfica – Bayer Leverkusen

Club Brugge – Barcelona

Inter – Kairat Almaty

Manchester City – Borussia Dortmund

Marseille – Atalanta

Newcastle – Athletic Bilbao