Super računalnik napovedal angleškega prvaka, šlo bo za las

Potem ko je Arsenal tako proti Liverpoolu kot proti West Hamu zapravil prednost dveh golov in osvojil le točko, ni več favorit za osvojitev naslova prvaka v premier league. Super računalnik stavne hiše BettingExpert je z algoritmi napovedal, da bo na koncu Manchester City ubranil lovoriko zaradi boljše razlike v golih.

Arsenal (74) ima po 31 tekmah štiri točke več kot Man. City (70), a slednji je odigral tekmo manj in bo topničarje gostil 26. t. m., kar pomeni, da ima vse v svojih rokah. Toda hkrati je v igri tudi v ligi prvakov, zato utegne Pep Guardiola tudi malce taktizirati pri rotacijah in izgubiti kakšno točko. Računalnik je tako napovedal, da bosta na koncu oba imela isto število točk. Modri so doslej dosegli 50 golov več, kot so jih prejeli, Arsenal je pri plus 43.

Tako naj bi izgledala lestvica na koncu. FOTO: The Sun

Mesti v ligi prvakov naj bi zadržala Manchester United in Newcastle, Brighton pa naj bi prehitel Tottenham in se uvrstil v evropsko ligo. Zanimivo je tudi pri dnu lestvice. Leicester, ki je predzadnji, naj bi se vendarle rešil izpada, v championship pa naj bi se preselili Everton, Nottingham Forest in Southampton.

ManCity je v zadnjih petih letih osvojil štiri naslove, Arsenal je zadnjega leta 2004.