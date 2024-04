Radi bi tekme, a ne plačajo

Organizator nemške nogometne lige (DFL) je klubom sporočil, da bo zaradi spora glede prodaje pravic za prenose že v juniju prejel 80 milijonov evrov manj denarja od načrtov. Spor se nanaša na izbiro novega glavnega lastnika pravic.

DFL je v javnem natečaju za prodajo glavnega paketa pravic izbrala britansko televizijo Sky. Na izbiro pa se je pritožil obstoječi lastnik manjšega paketa pravic DAZN, britanski ponudnik pretočnih vsebin, ki pa ob tem naj ne bi plačal zadnjega obroka za trenutni paket pravic. Nemški časnik Bild poroča, da DAZN dolguje DFL okoli 50 milijonov za obstoječe pravice.

DAZN je do sedaj imel pravice za prenose tekem ob petkih in nedeljah, a je za obdobje od 2025 do 2029 želel večji paket, ki bi vseboval petkove večerne tekme in sobotne popoldanske tekme, skupaj tako 196 tekem na leto.

Zanj naj bi ponudil kar 1,6 milijarde evrov, a mu s ponudbo ni uspelo, saj ga je DFL predčasno izločila iz natečaja, saj naj ne bi zagotovil zahtevane bančne garancije. V nadaljevanju postopka je bil za razpisan paket izbran Sky, ki naj bi zanj plačal precej manj.

Na natečajni postopek se je zaradi domnevne neenakopravne obravnave pritožil DAZN, postopek izbire ponudnika pa je trenutno zamrznjen. DAZN sicer grozi, da bo zoper DFL vložil tožbo, pri čemer slednja zagotavlja, da je pripravljena na vse scenarije.

»Ponudba, ki jo je oddal DAZN, ni skladna z razpisom, zato je bila zavržena. DAZN je sicer naknadno predložil bančni dokument, a to ne spremeni naše odločitve, da pravice podelimo drugemu ponudniku,« so v pismu pojasnili pri DFL.