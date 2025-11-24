Radomljani presenetili favorizirane Ljubljančane, huda poškodba Bobičanca

V zadnji tekmi 16. kola so nogometaši moštva Kalcer Radomlje slavili visoko zmago. V Stožicah so kar s 4:0 (2:0) odpravili favorizirane igralce kluba Bravo Big Bang.

Ljubljančanom se je ponujala priložnost, da bi se z zmago po točkah izenačil z Mariborčani, toda gostje so bili tokrat precej boljši. Zasluženo so osvojili vse tri točke in na lestvici dohiteli Olimpijo.

Izhodišče pred tekmo je bilo sicer boljše za začasne gostitelje na stožiškem štadionu: Bravo je bil četrti s 25 točkami, Radomlje sedme z 19. Za nameček je bil tudi razplet prve tekme v sezoni bistveno bolj po okusu ljubljanske ekipe, ki je zmagala kar s 6:0.

A današnji obračun je pokazal povsem drugačno podobo. Na težkem in zelo razmočenem terenu so se precej bolje znašli gostje. Že prvo priložnost so spremenili v zadetek, ko je Žan Žaler v deveti minuti pobegnil po levi strani, podal pred vrata, tam pa se je ob bližnji vratnici odlično znašel Nino Kukovec.

Kukovec dvakrat v polno

Isti igralec je bil v glavni vlogi šest minut pozneje, ko so gostje začeli akcijo po desni, po podaji Amadeja Mariniča v kazenski prostor je žogo nekoliko preusmeril domači nogometaš Kenan Toibibou, padla je točno na nogo Kukovcu, ki mu ni bilo težko spet zadeti v polno. Radomljani so nato nadzorovali potek dvoboja, v 35. minuti je Matej Mamič zadel še zunanji del mreže.

Domači nogometaši so bili dolgo povsem podrejeni in praktično brez strela proti gostujočim vratom, šele v končnici prvega dela so malo ogreli vratarja Sama Pridgarja s streloma Victorja Gidada od daleč in Gašperja Jovana z glavo.

Začetek drugega polčasa je bil umirjen, potem pa so gostje udarili podobno kot v prvem. Po slabe četrte ure drugega dela je po natančni podaji Dejana Vokića s prostega strela z desne strani pred vrati Enej Klampfer le nastavil glavo in žogo preusmeril v vrata. A to še ni bilo vse; v 79. minuti je z lepo podajo v kazenski prostor Marinič zaposlil Pogačarja, ta pa je spretno s strelom v daljši kot vrat Brava povišal na 4:0.

Izid se nato do konca ni več spremenil, najlepšo priložnost za častni gol gostiteljev pa je imel Matic Ivanšek v sodnikovem dodatku.

V naslednjem kolu bodo Radomljani spet igrali v Stožicah, saj bodo 29. novembra gostovali pri Olimpiji, Bravo bo dan pozneje igral v gosteh proti Domžalam.