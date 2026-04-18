Radomlje in Koper tudi za naslov prvaka

Celjani bi lahko že danes potrdili tretji naslov slovenskega nogometnega prvaka. V uvodnem dejanju 31. kola 1. SNL v Domžalah (17.30) se bosta pomerila Kalcer Radomlje in Koper. Če bodo Koprčani, ki so v odličnem nizu, izgubili, bodo v Celju že odpirali šampanjce, če ne, jih bodo lahko jutri v soboški Fazaneriji. Zmaga proti Muri jim zanesljivo prinaša tretjo šampionsko zvezdico.

Mariborčani si v Ljudskem vrtu ne smejo privoščiti spodrsljaja niti pod razno. FOTO: Leon Vidic/Delo

Druga današnja tekma bo v Ljudskem vrtu, kjer po dveh zaporednih porazih v derbijih nimajo mirnega spanca. Toda Ajdovci, ki se jim izmika neposreden obstanek v 1. SNL in so najbližje dodatnim kvalifikacijam proti drugouvrščenemu drugoligašu, so tekmeci po meri za izboljšanje stanja duha, potem ko bodo Mariborčani že četrto sezono zapored brez ene same lovorike. Nazadnje so jo osvojili leta 2022, ko so osvojili 15. naslov državnega prvaka. Mariborčanom gori pod nogami, saj bi lahko ostali celo brez evropskih tekem. V poletne kvalifikacije za ligo prvakov, evropsko ligo in konferenčno se bodo uvrstili prvi trije in pokalni prvak.

Zadnja tekma kola bo jutri v Kidričevem med Aluminijem in Bravom, kis e bosta v četrtek pomerila v veliko pomembnejši tekmi, polfinalni pokalnega tekmovanja.

31. KOLO

sobota

Kalcder Radomlje – Koper (17.30)

Maribor – Primorje (20.15)

nedelja

Mura – Celje (15.00)

Aluminij – Bravo (17.30)

Olimpija prosta