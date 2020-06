Raheem Sterling navdušen nad angleško potezo v boju proti rasizmu

Manchester - Po dolgih treh mesecih so oživela tudi igrišča prestižne angleške Premier League, v kateri resda stoodstotne odočitve o prvaku še ni, ne gre pa verjeti, da bi Liverpool lahko zapravil prednost 22 točk proti Manchester Cityju (82:60). Toda ob nogometu je vrnitev žoge na Otoku zaznamovala tudi kampanja Black Lives Matter.



Po napovedih so pred začetkom tekem tako nogometaši kot sodniki pokleknili v znak podpore gibanju, igralci pa so imeli na hrbtu namesto svojih priimkov napis Black Lives Matter. Potezo je pozdravil predvsem Raheem Sterling, sicer strelec prvega gola v sredinem derbiju svojega Cityja proti Arsenalu (3:0). Napadalec meni, da je omenjena poteza v znak boja proti rasizmu ogromen korak v pravo smer. Oglasil se je tudi trener Manchester Cityja, Pep Guardiola: »Za našo generacijo je morda že prepozno, vendar prihodnje generacije lahko razumejo, da smo vsi ena rasa. Vsi smo ljudje. Barva kože ni pomembna.«



Hkrati je poudaril, da rasizem ni zgolj problem ZDA, temveč se dogaja povsod: »Belci se moramo opravičiti za naše obnašanje do črncev v zadnjih 400 letih. Mene je sram za vse, kar smo storili črncem po celem svetu,« je kritičen španski strateg.