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Nogomet

Rajanje na Azteci, Mehika suvereno v osmino finala

Mehiška nogometna reprezentanca je slavila proti Ekvadorju z 2:0. V središču pozornosti slovenski sodnik Slavko Vinčić.
Mehika na tem SP še ni prejela zadetka. FOTO: Yuri Cortez/AFP
Galerija
Mehika na tem SP še ni prejela zadetka. FOTO: Yuri Cortez/AFP
T. E., STA
1. 7. 2026 | 07:21
1. 7. 2026 | 07:28
3:35
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Mehiška nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Mehičani so v šestnajstini finala v Ciudad de Mexicu premagali Ekvador z 2:0 (2:0). Mehičani so na obračunu, ki so ga sodili slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem in ki se je začel uro pozneje zaradi nevihte, začeli odločno. V sedmi minuti je z glavo za malce zgrešil Raul Jimenez, v 15. pa še Gilberto Mora, s 17 leti in 259 dnevi drugi najmlajši igralec v zgodovini SP, ki je začel tekmo v izločilnih bojih. Mlajši je bil le legendarni Brazilec Pele s 17 leti in 239 dnevi na mundialu 1958.

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Na drugi strani pa je imel tudi Ekvador v 18. minuti izvrstno priložnost, ko je streljal John Yeboah, Raul Rangel pa je žogo s konicami prstov odbil v vratnico. Mehiški vratar je nov nevaren strel Yeboaha obranil v 40. minuti. Je pa v 22. minuti domača zasedba, 14. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, povedla. Roberto Alvarado je poslal žogo do Juliana Quinonesa, ki je stekel s svoje polovice igrišča in nato zadel pod prečko s strelom s 13 metrov malce z leve strani ob bližnji vratnici.

V 31. minuti so Mehičani vodili že z 2:0, svoj 47. gol v mehiškem dresu je dosegel Raul Jimenez z natančnim strelom pod prečko s 15 metrov. S tem je postavil tudi izid živahnega polčasa na legendarnem štadionu Azteca pred 80.824 gledalci. Ekvadorski selektor Sebastian Beccacece je nato kar hitro začel s posegi v ekipo in osvežitvami s klopi. Ekvadorci so imeli terensko pobudo, potem ko se je Mehika ob lepem vodstvu postavila malce nižje, a prav slednja je imela dotlej najlepši priložnosti v drugem polčasu v 67. minuti, ko je dvakrat zapovrstjo z glavo streljal Cesar Montes.

V 75. minuti je na drugi strani Kevin Rodriguez za malo zgrešil mehiška vrata po podaji Moisesa Caiceda, Ekvador, 23. na svetovni lestvici, je še naprej skušal priti do priključka, pritiskal, a je mehiška vrsta še na četrti tekmi na tem SP ohranila mrežo nedotaknjeno.

Vinčić je s sodelavci dobro opravil svoje delo, v 95. minuti pa izključil še Ekvadorca Piera Hincapieja, ki si je pokril usta ob besednem dvoboju z mehiškim tekmecem. Malce pozneje bi lahko pokazal še en rdeči karton, ko je Pedro Vite udaril nasprotnika po zatilju, a je imel nekaj Ekvadorec nekaj sreče in ostal na zelenici.

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Danes bosta na SP še dve tekmi, in sicer ob 18. uri v Atlanti Anglija – DR Kongo in ob 22.00 v Seattlu Belgija – Senegal. Na SP so sicer znani trije pari osmine finala, Kanada – Maroko, Paragvaj – Francija in Brazilija – Norveška. Mehičani, ki so na tem SP dobili vse štiri tekme, se bodo v osmini finala merili z Anglijo ali DR Kongom.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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