Raje 120 milijonov evrov kot Čeferinovo načelo

Stop za prvenstveno tekmu zunaj meja

Real Madrid je bil tudi brez prvega strelca Karima Benzemaja premočan za Valencio. Luka Modrić (desno) je odlično vodil igro Madridčanov. FOTO: AFP

Italijani lani igrali januarja in decembra

Real Madrid in Valencia sta odprla zaključni turnir španskega nogometnega superpokala v Džedi. Madridčani so bili z goli(15),(39) in(65) boljši s 3:1, poraz je omilil(90). Drugi finalist bo znan drevi, ko se bosta pomerila Barcelona in Atletico Madrid. Turnir štirih najboljših španskih moštev na nevtralnem terenu je pogruntavščina, ki jo je narekoval denar in je ujezila španske navijače ter številne športne funkcionarje.Bržčas v mnogočem edinstveni turnir ne bi sprožil toliko negativnih odzivov v Španiji in po svetu, če se razmere na Bližnjem vzhodu ne bi tako zapletle, kot so se. Toda zdaj je, kar je. Najboljši španski klubi v minuli sezoni – Barcelona (prvak), Atletico (podprvak), Real (tretji) in Valencia (pokalni prvak) – so si zagotovili pot v Savdsko Arabijo, kjer bo v nedeljo tudi finalna tekma.Nadvse sporno tekmovanje je sprožilo ogorčenje med človekoljubnimi organizacijami in zarezalo tudi v sam vrh evropskega nogometa. Nad izvedbo turnirja in udeležbo evropskih klubov prav gotovo ni navdušen predsednik Evropske nogometne zveze. Slovenec je že pred časom izrazil željo, da bi naj se nogometna tekmovanja izogibala držav, v katerih ne spoštujejo temeljnih načel pravic žensk. Tudi v španski nogometni družini so vodilni možje slišali ostre kritike. Dvojnih merilih so jih obtožili iz združenja klubov, saj je krovna organizacija, na primer, prepovedala, da bi kakšno od tekem domačega prvenstva igrali zunaj španskih meja.Savdski minister za športkritikom odgovarja z naslednjimi besedami: »Moja država ni enaka kot pred desetimi leti, marsikaj smo spremenili. Varujemo svojo kulturo, ampak želimo tudi napredovati v sodobnejšo družbo.«Španci so preslišali Čeferinove besede in podlegli argumentom denarja. Prvi zaključni turnir je del kar 120 milijonov evrov vredne pogodbe, po kateri bodo naslednja tri leta španski klubi igrali zaključni turnir v Savdski Arabiji.Španci niso prvi, ki so se umaknili na Arabski polotok, pred njimi so v Savdski Arabiji dve tekmi superpokala izpeljali Italijani. Oba v lanskem letu. Januarja v Džedi, kjer je Juventus z 1:0 premagal Milan, decembra v Riadu, kjer je Lazio ugnal Juventus s 3:1.Na štadionu kralja Abdulaha v Džedi med 62.000 nogometnimi privrženci ne bo prav veliko španskih navijačev. Napete politične razmere so le en razlog, drugi je popolno nezanimanje za tekme. Od 12.000 vstopnic, namenjenih za španske navijače, so jih prodali le devet odstotkov. Toda organizatorji se niso pritoževali. Dvoboj med Barcelono in Atleticom je bil razprodan že davno prej, za prvo tekmo pa je bilo na voljo le še nekaj tisoč vstopnic, ki pa so tik pred začetkom našle lastnika.Navkljub številnim kritikam in pomislekom kaže prisluhniti tudi tistim, ki zagovarjajo, da bi bila mednarodna nogometna tekmovanja tudi v spornih državah. Njihov argument ima težo, saj velja prepričanje, da je nogomet najboljši prinašalec demokratičnih vrednot.