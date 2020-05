Raje baskovski derbi v finalu španskega pokala kot evropska liga

Vsak večer kampanja »Popeljimo finale na balkone«

Z navijači Athletica se strinjajo tudi pri Realu Sociedadu (takole so njegovi igralci obkrožili Lionela Messija), ki ima nastop v Evropi s četrtim mestom v primeri division sicer že zagotovljen. FOTO: Reuters



Bilbao in Real Sociedad menita enako

Navijači španskega klubaso dali jasno vedeti, da bi rajši prisostvovali zgodovinskemu finalu španskega pokala proti prav tako baskovskemu, kot pa naslednjo sezono spremljali svoj klub v evropski ligi. Prvič v zgodovini bi se namrečpomerili dveBaskovski nogometni navijači veljajo za zelo ognjevite in so kljub pandemiji novega koronavirusa, ki je zaustavila nogomet, na svojih balkonih 18. aprila proslavljali datum zgodovinske tekme, ki je bila sicer preložena. Navijači obeh klubov so zagnali spletno kampanjo. Tako v Bilbau kot San Sebastianu so okrasili svoje balkone z zastavami, šali in drugimi navijaškimi rekviziti, oboji pa so po vsakodnevnih ovacijah ob osmi uri zvečer, ki so namenjene v podporo španskim zdravstvenim delavcem v boju s covidom-19, zapeli klubsko himno.Španski nogometni finale pokala so zaradi koronavirusne zdravstvene krize preložili že marca in za zdaj novega datuma še niso določili. Evropska nogometna zveza () pa je že napovedala, da če kluba finala pokala ne bosta odigrala, bo mesto v evropski ligi namesto tradicionalnemu zmagovalcu finala pripadlo sedmouvrščeni ekipi španskega prvenstva. A baskovski navijači si želijo, da bi finale preložili na naslednje leto, če to pomeni, da bodo lahko na tekmi prisotni navijači. V izjavi za javnost so prek družbenih medijev pozvali klub, naj čim prej »jasno in glasno« sporoči Uefi, da se odpoveduje takšnim pogojem za evropsko tekmovanje.Španska nogometna zveza RFEF je pred časom sicer napovedala, da bosta obe moštvi naslednjo sezono lahko igrali v evropski ligi, če tekme ne bodo mogli izpeljati, Uefa pa je ta teden zavrnila to možnost. Z navijači Athletica se strinjajo tudi pri Realu Sociedadu, ki ima nastop v Evropi s četrtim mestom v primeri division sicer že zagotovljen. Zgodovinski prvi baskovski finale kraljevega pokala bi moral bitina štadionu La Cartuja v Sevilli.