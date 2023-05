Raje streljam, ker podaja še ne pomeni, da bo sploh prišlo do strela

V nadaljevanju preberite:

Redko se najbolj nadarjeni slovenski fantje najprej uveljavijo v 1. SNL in šele potem v tujini. Eden od takšnih je najboljši strelec slovenskega nogometnega prvenstva Žan Vipotnik, ki je v tej sezoni v velikem slogu preskočil razred in se mu nasmiha odmeven prestop v tujino za rekordno odškodnino. Bil je najsvetlejša točka v vijoličnem moštvu in tudi nenadejan reprezentančni junak. V pogovoru za Delo se je razgovoril tudi o Olimpiji, ki ima posebno poglavje v njegovi karieri.