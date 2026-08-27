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Nogomet

Rane še bolj skelijo, Celjani bi igrali na Parku princev, če bi ...

V Monaku so opravili žreb parov ligaškega dela nogometne lige prvakov. Jan Oblak in Benjamin Šeško se bosta pomerila v Madridu. Slovan gost Paris St-Germaina.
Branilec naslova Paris St-Germain bo tudi v tej sezoni lige prvakov eden od glavnih favoritov. FOTO: Franck Fife/AFP
Galerija
Branilec naslova Paris St-Germain bo tudi v tej sezoni lige prvakov eden od glavnih favoritov. FOTO: Franck Fife/AFP
Š. R., STA
27. 8. 2026 | 20:00
27. 8. 2026 | 20:00
4:49
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V Monaku so opravili žreb parov ligaškega dela nogometne lige prvakov. Od slovenskih nogometašev sta tekmece med drugim dobila tudi Benjamin Šeško z Manchester Unitedom in Jan Oblak pri Atleticu. Prav omenjena kluba se bosta v ligaškem delu pomerila v Madridu. V ligi prvakov bodo igrali še klubi štirih slovenskih nogometašev.

V ligi prvakov bo to sezono nastopalo šest Slovencev. Ob Šešku in Oblaku bodo to še Danijel Šturm s Slavijo Prago, Tian Nai Koren s Club Bruggem ter Andraž Šporar in Kenan Bajrić s Slovanom iz Bratislave. Prav slovaška zasedba je v sredo končala upe Celja na prvi nastop v ligi prvakov. Oblak bo skušal še izboljšati statistiko po 106 dosedanjih nastopih na tekmah med elito. Njegov klub se bo v 13. zaporednem nastopu v ligi prvakov doma meril z Manchester Unitedom, Bayernom iz Münchna ter Fenerbahčejem in Vikingom, v gosteh pa bo igral tekme proti Liverpoolu, PSV Eindhovnu, Stuttgartu in Bodö/Glimtu. Atletico je v finalu lige prvakov v modernejši dobi igral v sezonah 2013/14 in 2015/16, a obakrat ostal praznih rok proti Realu iz Madrida. V finalu je izgubil še leta 1974.

ManUtd se bo s Šeškom, ki je s Salzburgom in Leipzigom doslej v ligi prvakov dosegel šest golov na 28 tekmah, doma meril proti Bayernu, Romi, nekdanjemu klubu Leipzigu ter Sabahu, v gosteh pa kot omenjeno proti Atleticu, Sportingu, Villarrealu in Comu. Rdeči vragi so zadnjega od skupno treh naslovov v ligi prvakov osvojili v sezoni 2007/08. Šporar in Bajrić bosta s Slovanom igrala proti Interju, Betisu, Šahtarju in Stuttgartu (vse doma) ter proti PSG, Romi, Lillu in LASK Linzu (v gosteh). Šporar, ki se je vrnil v slovaško prestolnico, je doslej v ligi prvakov igral na štirih tekmah. Zbral jih je v dresu Basla pred desetimi leti, medtem ko je Bajrić kot dolgoletni član Slovana že odigral osem tekem v zadnjih sezonah.

Sedemnajstletni Koren bo na prvo priložnost v članski zasedbi Bruggea med elito čakal na tekmah proti Liverpoolu, Aston Villi, Bodö/Glimtu in Lensu (vse doma) ter proti Interju, PSV, Napoliju in Stuttgartu (vse v gosteh). Debitant v ligi prvakov bo še Danijel Šturm s Slavijo. Ta bo doma igrala proti Arsenalu, Aston Villi, Villarrealu in Lensu, v gosteh pa proti Bayernu, Portu, Fenerbahčeju in debitantu Sabahu.

Naslov bo še drugo sezono zapovrstjo branil PSG. Ta je v prejšnjem tekmovalnem obdobju v Budimpešti v finalu ugnal Arsenal po streljanju enajstmetrovk. Branilec naslova bo v ligaškem delu igral doma proti Barceloni, Romi, Galatasarayu in Slovanu Bratislavi, v gosteh pa proti Cityju, Aston Villi, Villarrealu in Comu. Rekorderji po naslovih v ligi prvakov, nogometaši Reala iz Madrida, se bodo iz bobna najuglednejših klubov merili proti Interju in Arsenalu, Barcelona bo iz prvega bobna igrala proti Manchester Cityju in PSG. Medtem bosta Liverpoolova tekmeca denimo Atletico in Inter. Bayern se bo udaril še proti Arsenalu in Atleticu, Inter pa proti Realu.

Predsedniška nagrada, ki jo je podelil predsednik evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, je šla v roke Thierryju Henryju (levo). FOTO: Valery Hache/AFP
Predsedniška nagrada, ki jo je podelil predsednik evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, je šla v roke Thierryju Henryju (levo). FOTO: Valery Hache/AFP

Spored ligaškega dela bo znan v soboto. Začel se bo 8. in 9. septembra, trajal pa vse do 27. januarja. Izločilni boji se bodo začeli 16. in 17. februarja, finale pa bo na stadionu Atletica 5. junija 2027. Na odru dvorane v kneževini je, kot veleva tradicija, predsedniško nagrado podelil prvi mož Uefe Aleksander Čeferin. Izročil jo je nekdanjemu francoskemu zvezdniku Thierryju Henryju. Predsedniška nagrada vse od leta 1998 priznava izjemne dosežke, odličnost in zgledne osebne lastnosti. Običajno jo vsako leto podelijo nogometni osebnosti, za katero velja, da je prispevala k razvoju in uspehu igre.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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