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Nogomet

Raphinha: V glavi sem že zapuščal Barcelono, nato je poklical Flick

Raphinha je spregovoril o skorajšnjem odhodu iz Barcelone, Flicku, kapetanskem traku, novi vlogi devetke in Lamineju Yamalu.
Raphinha je pod Hansijem Flickom postal eden ključnih mož Barcelone, v novi sezoni pa blesti tudi v vlogi klasične devetke. FOTO: Patrick Hamilton/AFP
Galerija
Raphinha je pod Hansijem Flickom postal eden ključnih mož Barcelone, v novi sezoni pa blesti tudi v vlogi klasične devetke. FOTO: Patrick Hamilton/AFP
B. P.
25. 9. 2026 | 21:25
25. 9. 2026 | 21:26
9:35
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Pred dobrima dvema letoma je bil prepričan, da je njegove zgodbe v Barceloni konec. Danes je kapetan, igra na položaju, na katerem se prej nikdar ni videl, in gole zabija s tempom, kakršnega v zgodovini katalonskega velikana še niso videli.

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Raphinha je sezono odprl s 14 goli na prvih osmih tekmah v vseh tekmovanjih. Brazilec, ki je večino kariere preživel na krilu, se je pod Hansijem Flickom preselil v konico napada in postal osrednja figura ene najbolj razigranih ekip v Evropi, če ne celo najbolj razigrane.

Toda vse bi bilo lahko precej drugače.

»V glavi sem vedel, da odhajam. To je bilo odločeno, to je resnica,« je Raphinha povedal v velikem intervjuju za Guardian.

Klic, ki je spremenil vse

Do poletja 2024 je bil Brazilec prepričan, da zanj v Barceloni ni več prihodnosti. Številke niso bile slabe – v prvi sezoni je dosegel deset golov in prispeval 12 asistenc, v drugi deset golov in 13 podaj –, toda občutka zaupanja ni imel.

Pod Xavijem Hernandezom je v 60 nastopih le sedemkrat na igrišču preživel vseh 90 minut. Obenem se je vse glasneje govorilo, da ga želi Barcelona prodati in na njegovo mesto pripeljati Nica Williamsa.

Poleti 2024 je Raphinha med dopustom v Braziliji prejel Flickov klic. Nemec, ki je pravkar prevzel Barcelono, ga je prosil, naj se pred dokončno odločitvijo o prihodnosti vrne in se z njim pogovori.

»Rekel mi je, naj se pred končno odločitvijo pridem pogovorit z njim. Srečala sva se in povedal mi je, da mi zaupa, da bom pomemben in da mi bo način igre ekipe ustrezal. V takšnem trenutku te lahko že nekaj kratkih besed spremeni. Čutil sem ogromno zaupanja,« je pojasnil Raphinha.

Flick mu je dal tisto, kar je pogrešal

»Dal mi je samozavest, da sem lahko igral svoj nogomet. Od takrat sem razmišljal le še tako: vedno daj vse od sebe, ne glede na to, v kakšnem obdobju si.«

Pogovor je zalegel. Raphinha je ostal, njegova zgodba v Barceloni pa se je povsem obrnila.

V prvi sezoni pod Flickom je z leve strani dosegel 34 golov in prispeval 26 asistenc na 57 tekmah ter Barceloni pomagal do naslova prvaka. Naslednjo sezono so ga nekoliko ustavile poškodbe, a je kljub temu na 33 tekmah zbral 21 golov in osem asistenc.

»Raje tisočkrat zmagam s slabo igro«

Odnos med njima je danes precej več kot običajno razmerje trenerja in nogometaša. Raphinha poudarja, da se lahko s Flickom pogovarja praktično o vsem.

»Odnos med trenerjem in igralcem je najpomembnejši odnos v nogometu. Od trenutka, ko je prišel, smo se lahko z njim pogovarjali o vsem – in vse pomeni res vse.«

To je pokazal tudi prizor po eni od tekem, ko je Nemec sam sedel na klopi s sklonjeno glavo. Raphinha je opazil, da nekaj ni v redu, pristopil do njega in ga vprašal, kaj se dogaja.

»Rekel mi je, da ima občutek, da ekipa ne igra dobro. Kolikor se spomnim, sem mu odgovoril, da je vse v redu, ker smo zmagali in bomo spet igrali dobro. Raje tisočkrat zmagam s slabo igro, kot da izgubim z dobro. Najprej zmagaš, dobiš samozavest, potem pride tudi nogomet.«

Od krila do devetke

Niti Raphinha niti Barcelona pred sezono nista pričakovala, da bo Brazilec danes igral kot klasična devetka.

Robert Lewandowski, Ferran Torres in Marcus Rashford so poleti odšli, Atletico Madrid pa ni želel prodati Juliana Alvareza, zato je moral Flick poiskati drugačno rešitev.

»Prišel je trenutek, ko smo potrebovali nekoga. Za prijateljsko tekmo proti Baslu nismo imeli devetke, zato sem tam igral jaz,« se spominja Raphinha.

Poskus je uspel bolje, kot je kdorkoli pričakoval.

»Na pripravah smo nekajkrat poskusili. Trenerju je bilo všeč, kar je videl, in po Baslu mi je nekoliko podrobneje razložil svojo zamisel. Zadnji dve leti sem se tako ali tako privajal, da prihajam bolj v sredino in bližje golu. Nato smo poskusili še z mano kot pravo devetko in je delovalo.«

Pred prvo prvenstveno tekmo proti Elcheju mu je Flick še ponudil možnost vrnitve na krilo.

»Vprašal me je, ali se tam dobro počutim ali bi se raje vrnil na svoj položaj. Rekel sem mu, da mi ustreza. Poglejmo, kako bo šlo, vedno se lahko še vrnem na krilo.«

In nazaj se mu ni bilo treba več vračati.

Raphinha je v osmih tekmah dosegel že 14 golov in postavil klubski rekord za najboljši strelski začetek sezone.

Kapetanski trak mu je spremenil miselnost

Spremenil pa se ni le njegov položaj na igrišču. Spremenil se je tudi njegov položaj v slačilnici.

Soigralci so ga najprej izvolili za tretjega kapetana, Flick pa ga je pozneje postavil na prvo mesto v kapetanski hierarhiji.

»Ko sem videl, da so ljudje glasovali zame, je bilo, kot da bi se nekaj preklopilo. Spremenil se mi je način razmišljanja. Ljudje so v meni očitno videli nekaj, česar sam nisem, in to me je spremenilo.«

Kapetanske vloge pred tem ni nikoli posebej iskal.

»Preden sem postal kapetan, nisem vedel, kako zelo mi bo všeč. Ta odgovornost je spremenila mojo miselnost in mi pomagala. Nikdar si nisem predstavljal, da bom tako užival kot kapetan Barcelone. Čutiš, da nekaj pomeniš. To je čast. Ne gre samo za to, da nosiš trak.«

Raphinha sicer ni kapetan, ki bi nenehno govoril. Njegov način vodenja je precej bolj neposreden.

»Govorim manj kot večina kapetanov, toda vem, da me ljudje gledajo. Razmišljajo: 'Če ta tip teče kot žival, moram tudi jaz.' Če preveč govoriš, potem pa sam ne narediš tistega, kar bi moral, te ljudje ne bodo poslušali.«

Med mladeniči je postal starejši brat

Barcelona ima eno najmlajših ekip v Evropi. Štirje člani prvega moštva so bili rojeni leta 2007, kar 29-letnega Brazilca občasno tudi spomni, koliko časa je že v profesionalnem nogometu.

»To boli,« se je zasmejal. »Pokaže ti, da sem bližje koncu kot začetku, ko sem bil star 18 ali 19 let. Ampak fizično sem v izjemnem stanju, tako da je konec še daleč.«

Z mladimi soigralci se dobro razume, a priznava, da mora občasno prevzeti bolj zaščitniško vlogo.

»Še vedno so otroci. Včasih moraš biti nekoliko očetovski. Ampak razumejo. Če jih okaraš, vedo, da je to za njihovo dobro.«

Na vprašanje, ali je Lamineju Yamalu nekakšna očetovska figura, pa se s takšno oznako ne strinja.

»Ne, ne. Starejši brat, to je bolje.«

O mladem španskem zvezdniku govori z velikim občudovanjem in meni, da bi moral osvojiti tudi zlato žogo.

»Zaradi individualnih številk, ekipnih lovorik, čarovnije na igrišču in karizme. Ni dvoma. Zame jo mora dobiti, ne glede na vse.«

Inter še vedno boli

Kljub domačim uspehom Barceloni v zadnjih sezonah manjka tista največja evropska lovorika.

In Raphinha zelo dobro ve, kateri poraz ga še vedno najbolj peče.

»Najbolj je bolel polfinale proti Interju leta 2025. Proti Atleticu leto pozneje bi lahko napredovali, lahko bi govorili o stvareh, ki bi se lahko razpletle drugače, o odločitvah. Toda proti Interju smo bili z eno nogo že v finalu in izgubiti na takšen način je bilo težko.«

Mladost ekipe zanj ni opravičilo, je pa del razlage.

»Smo mlada ekipa in včasih ti v ključnih trenutkih zmanjka zrelosti. To ni izgovor. To sezono smo bolj zreli in bolje pripravljeni.«

Cilj Barcelone je zato jasen.

»Če bomo nadaljevali tako, s takšno miselnostjo, se lahko borimo za vse. Imamo vse, kar potrebujemo.«

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BarcelonaRobert LewandowskiHansi Flickla ligaliga prvakovXaviRaphinhaAtletico MadridLamine YamalNico WilliamsFerran TorresMarcus RashfordInter

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Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
Promo Delo 22. 9. 2026 | 09:04
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Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
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Vredno branja

Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
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NEGA OBRAZA

Skrivnost popolnoma spočite kože

Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:09
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Gospodarstvo  |  Novice
ARENA TEHNOLOGIJ

»To je tisti 'Apollo učinek', ki ga Slovenija potrebuje.«

Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
Promo Delo 23. 9. 2026 | 10:26
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Vredno branja

Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
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Magazin  |  Zanimivosti
NORO

Preden račun iz trgovine zmečkate, ga fotografirajte

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
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Vredno branja

Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
21. 9. 2026 | 08:36
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Vredno branja

Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
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Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
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Gospodarstvo  |  Novice
KAKO VESTE, DA STE VARNI?

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
14. 9. 2026 | 12:53
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