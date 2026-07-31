Rashford s čustvenim zapisom pomahal Barci v slovo

Marcus Rashford je po uspešni sezoni v Španiji potrdil slovo od Barcelone. Anglež je v 49 nastopih dosegel 14 golov in dodal prav toliko podaj, toda katalonski velikan se je odločil, da ne bo izkoristil možnosti odkupa v vrednosti 30 milijonov evrov.

Rashford se bo tako v prihodnjih tednih vrnil v vadbeni center Carrington, kjer se bo priključil pripravam Manchester Uniteda. Pogodbo z rdečimi vragi ima sklenjeno do poletja 2028, njegova prihodnost v klubu pa ostaja negotova.

»Zelo sem hvaležen vsem v klubu, ki so poskrbeli, da je bilo moje obdobje tukaj tako pozitivno in nepozabno. Užival sem v vsakem trenutku in s seboj bom odnesel veliko posebnih spominov. Klubu in vsem njegovim navijačem želim veliko sreče ter uspehov v prihajajoči sezoni. Visca el Barca,« je Rashford zapisal na instagramu.

Z golom proti Realu do naslova

Osemindvajsetletni napadalec se je Barceloni kot posojeni nogometaš pridružil julija lani in v Kataloniji znova našel dobro formo. Najlepši trenutek njegove sezone je prišel 10. maja na el clasicu.

Rashford je v deveti minuti s prostega strela načel mrežo Real Madrida, Ferran Torres pa je devet minut pozneje postavil končni izid 2:0. Barcelona si je z zmago tri kola pred koncem zagotovila 29. naslov španskega prvaka.

Rashford je z natančnim prostim strelom ukanil Thibauta Courtoisa in Barcelono popeljal proti zmagi nad večnim tekmecem. FOTO: Albert Gea/Reuters

Anglež je sezono sklenil z naslovom španskega prvaka in lovoriko v španskem superpokalu. Kljub pomembnemu prispevku in pripravljenosti, da bi za nadaljevanje sodelovanja pristal tudi na nižjo plačo, se Barcelona ni odločila za njegov odkup.

»Uživali smo v vsakem trenutku s teboj«

Od Rashforda se je z objavo na družbenem omrežju X poslovila tudi Barcelona.

»Uživali smo v vsakem trenutku s teboj, Rashy. Veliko sreče v novem poglavju,« so zapisali Katalonci. Odzvali pa so se tudi njegovi nekdanji soigralci. Raphinha mu je zaželel vse najboljše, Fermin Lopez pa sporočil, da ga bodo pogrešali.

Rashforda zdaj čaka vrnitev v Manchester. Trener Michael Carrick ga po koncu počitnic pričakuje na pripravah, vendar tudi njegov vnovičen odhod iz Uniteda še ni povsem izključen. Po sezoni, v kateri je znova opozoril nase, si bo moral bodisi izboriti novo vlogo pri rdečih vragih bodisi poiskati klub, ki mu bo ponudil trajnejšo rešitev.