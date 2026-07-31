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Nogomet

Rashford s čustvenim zapisom pomahal Barci v slovo

Angleški napadalec se je klubu in navijačem zahvalil za nepozabno izkušnjo, Barcelona pa mu je zaželela veliko sreče v novem poglavju.
Marcus Rashford je v dresu Barcelone znova našel pravo strelsko formo, a Katalonci kljub temu niso izkoristili možnosti odkupa. FOTO: Albert Gea/Reuters
Galerija
Marcus Rashford je v dresu Barcelone znova našel pravo strelsko formo, a Katalonci kljub temu niso izkoristili možnosti odkupa. FOTO: Albert Gea/Reuters
Blaž Potočnik
31. 7. 2026 | 08:42
3:01
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Marcus Rashford je po uspešni sezoni v Španiji potrdil slovo od Barcelone. Anglež je v 49 nastopih dosegel 14 golov in dodal prav toliko podaj, toda katalonski velikan se je odločil, da ne bo izkoristil možnosti odkupa v vrednosti 30 milijonov evrov.

Rashford se bo tako v prihodnjih tednih vrnil v vadbeni center Carrington, kjer se bo priključil pripravam Manchester Uniteda. Pogodbo z rdečimi vragi ima sklenjeno do poletja 2028, njegova prihodnost v klubu pa ostaja negotova.

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»Zelo sem hvaležen vsem v klubu, ki so poskrbeli, da je bilo moje obdobje tukaj tako pozitivno in nepozabno. Užival sem v vsakem trenutku in s seboj bom odnesel veliko posebnih spominov. Klubu in vsem njegovim navijačem želim veliko sreče ter uspehov v prihajajoči sezoni. Visca el Barca,« je Rashford zapisal na instagramu.

Z golom proti Realu do naslova

Osemindvajsetletni napadalec se je Barceloni kot posojeni nogometaš pridružil julija lani in v Kataloniji znova našel dobro formo. Najlepši trenutek njegove sezone je prišel 10. maja na el clasicu.

Rashford je v deveti minuti s prostega strela načel mrežo Real Madrida, Ferran Torres pa je devet minut pozneje postavil končni izid 2:0. Barcelona si je z zmago tri kola pred koncem zagotovila 29. naslov španskega prvaka.

Rashford je z natančnim prostim strelom ukanil Thibauta Courtoisa in Barcelono popeljal proti zmagi nad večnim tekmecem. FOTO: Albert Gea/Reuters
Rashford je z natančnim prostim strelom ukanil Thibauta Courtoisa in Barcelono popeljal proti zmagi nad večnim tekmecem. FOTO: Albert Gea/Reuters

Anglež je sezono sklenil z naslovom španskega prvaka in lovoriko v španskem superpokalu. Kljub pomembnemu prispevku in pripravljenosti, da bi za nadaljevanje sodelovanja pristal tudi na nižjo plačo, se Barcelona ni odločila za njegov odkup.

»Uživali smo v vsakem trenutku s teboj«

Od Rashforda se je z objavo na družbenem omrežju X poslovila tudi Barcelona.

»Uživali smo v vsakem trenutku s teboj, Rashy. Veliko sreče v novem poglavju,« so zapisali Katalonci. Odzvali pa so se tudi njegovi nekdanji soigralci. Raphinha mu je zaželel vse najboljše, Fermin Lopez pa sporočil, da ga bodo pogrešali.

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Rashforda zdaj čaka vrnitev v Manchester. Trener Michael Carrick ga po koncu počitnic pričakuje na pripravah, vendar tudi njegov vnovičen odhod iz Uniteda še ni povsem izključen. Po sezoni, v kateri je znova opozoril nase, si bo moral bodisi izboriti novo vlogo pri rdečih vragih bodisi poiskati klub, ki mu bo ponudil trajnejšo rešitev.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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