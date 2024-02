Ratnik podaljšal pogodbo z zmaji do leta 2026

Nogometni prvoligaš Olimpija je sporočil, da je podaljšal sodelovanje z branilcem Marcelom Ratnikom. Po novem bo 20-letnik ostal v zeleno-belem do maja 2026. Novico o podaljšanju je ljubljanski klub sporočil pred pomembnim obračunom 24. kroga, ko se bodo Ljubljančani v soboto v Stožicah pomerili z vodilnimi Celjani, ti imajo le še sedem točk naskoka.

»Vesel sem, da sem si prislužil podaljšanje sodelovanja z Olimpijo. Za zmaje nastopam že kar nekaj časa, zato me veseli, da bom član kluba tudi v prihodnje. Še naprej bom na igrišču dajal vse od sebe, ekipi pomagal po najboljših močeh in napadal skupne cilje Olimpije. Dobro vemo, da je iz leta v leto v ospredju boj za lovorike in nastop v evropskem tekmovanju. V soboto nas na poti do tega čaka izredno pomembna tekma. Ob tej priložnosti pozivam vse navijače, da nas v soboto podprejo v Stožicah! Potrebujemo glasno podporo,« je za spletno stran kluba dejal Ratnik.

Doslej je za Olimpijo zbral 69 ligaških, štiri pokalne in 17 evropskih nastopov, dosegel je pet golov ter dodal dve podaji. Z novo pogodbo bo imela Olimpija boljše pogajalsko izhodišče, če bodo za Ratnika dobili ponudbe iz tujih klubov.