Razdor med Newcastlom in Alexandrom Isakom je vse globlji

Švedski nogometaš in napadalec angleškega Newcastla Alexander Isak se je končno odločil prekiniti svoj molk glede odhoda iz kluba in morebitnega prestopa k Liverpoolu. Trdi, da je klub prekinil obljube glede njegove prihodnosti in da je prestop v največjem interesu vseh strani prestopne sage.

Isak naj bi namreč močno želel prestopiti k Liverpoolu, a do menjave ekipe pred začetkom angleške premier lige ni prišlo.

»Dolgo sem molčal, medtem ko so drugi govorili. Moja tišina je omogočila, da so zakrožile njihove različice dogodkov, čeprav vedo, da to ne ne pomeni tistega, kar je bilo dogovorjeno za zaprtimi vrati. Obljube so bile dane, a niso bile izpolnjene, zato sem izgubil zaupanje. V takih razmerah odnos ne more trajati in menim, da je sprememba v interesu vseh,« je Šved zapisal na instagramu.

Kmalu po njegovi objavi so se oglasili še pri Newcastlu, s katerim je bil dolgo v pogovorih tudi Benjamin Šeško, kjer so ovrgli očitke, da so Isaku obljubili odhod v poletnem prestopnem roku in dodali, da Šveda ne nameravajo prodati. Alexander Isak bi lahko klub zapustil le, če bi srake našle nadomestnega napadalca in če bi kateri izmed preostalih otoških klubov plačal zahtevanih 150 milijonov funtov.

Alexander Isak se z vodstvom sedanjega kluba ne razume. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Šveda ni bilo na zadnjih treningih Newcastla, prav tako pa ni igral na prvi tekmi, ko je njegova ekipa remizirala z Aston Villo. Če se mu do prvega septembra, ko se končuje prestopni rok, ne bo uspelo preseliti k novemu delodajalcu, bo zanimivo videti, kako se bo nadaljevalo njegovo sodelovanje z Newcastlom. Izgleda, da se je sam že odločil, da letos ne bo igral v črno-belem dresu, a druge možnosti mu polzijo iz rok.

Spomnimo, da bo Švedska letos v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo dvakrat igrala s Slovenijo, slabša pripravljenost enega izmed nosilcev igre pa bi lahko naši reprezentanci proti vedno neugodnemu tekmecu pomagala v boju za tri točke. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo četo Matjaža Keka čakata še Avstrija in Kosovo, prva tekma pa bo na sporedu petega septembra, ko v Stožice prihajajo prav Švedi.