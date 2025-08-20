  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Razdor med Newcastlom in Alexandrom Isakom je vse globlji

    Šved noče več igrati za Newcastle, z mislimi je že pri Liverpoolu. Aktualni angleški prvaki še niso poslali dovolj visoke ponudbe.
    Alexander Isak je Newcastlu iz Real Sociedada pridružil leta 2022. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Alexander Isak je Newcastlu iz Real Sociedada pridružil leta 2022. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Matic Rupnik
    20. 8. 2025 | 14:47
    20. 8. 2025 | 14:48
    2:41
    Švedski nogometaš in napadalec angleškega Newcastla Alexander Isak se je končno odločil prekiniti svoj molk glede odhoda iz kluba in morebitnega prestopa k Liverpoolu. Trdi, da je klub prekinil obljube glede njegove prihodnosti in da je prestop v največjem interesu vseh strani prestopne sage. 

    Kolegi Mohameda Salaha izbrali za najboljšega

    Isak naj bi namreč močno želel prestopiti k Liverpoolu, a do menjave ekipe pred začetkom angleške premier lige ni prišlo.

    »Dolgo sem molčal, medtem ko so drugi govorili. Moja tišina je omogočila, da so zakrožile njihove različice dogodkov, čeprav vedo, da to ne ne pomeni tistega, kar je bilo dogovorjeno za zaprtimi vrati. Obljube so bile dane, a niso bile izpolnjene, zato sem izgubil zaupanje. V takih razmerah odnos ne more trajati in menim, da je sprememba v interesu vseh,« je Šved zapisal na instagramu.

    Kmalu po njegovi objavi so se oglasili še pri Newcastlu, s katerim je bil dolgo v pogovorih tudi Benjamin Šeško, kjer so ovrgli očitke, da so Isaku obljubili odhod v poletnem prestopnem roku in dodali, da Šveda ne nameravajo prodati. Alexander Isak bi lahko klub zapustil le, če bi srake našle nadomestnega napadalca in če bi kateri izmed preostalih otoških klubov plačal zahtevanih 150 milijonov funtov.

    Alexander Isak se z vodstvom sedanjega kluba ne razume. FOTO: Scott Heppell/Reuters
    Alexander Isak se z vodstvom sedanjega kluba ne razume. FOTO: Scott Heppell/Reuters

    Šveda ni bilo na zadnjih treningih Newcastla, prav tako pa ni igral na prvi tekmi, ko je njegova ekipa remizirala z Aston Villo. Če se mu do prvega septembra, ko se končuje prestopni rok, ne bo uspelo preseliti k novemu delodajalcu, bo zanimivo videti, kako se bo nadaljevalo njegovo sodelovanje z Newcastlom. Izgleda, da se je sam že odločil, da letos ne bo igral v črno-belem dresu, a druge možnosti mu polzijo iz rok.

    Spomnimo, da bo Švedska letos v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo dvakrat igrala s Slovenijo, slabša pripravljenost enega izmed nosilcev igre pa bi lahko naši reprezentanci proti vedno neugodnemu tekmecu pomagala v boju za tri točke. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo četo Matjaža Keka čakata še Avstrija in Kosovo, prva tekma pa bo na sporedu petega septembra, ko v Stožice prihajajo prav Švedi.

    Šport  |  Nogomet
    Trojček Egipčana

    Kolegi Mohameda Salaha izbrali za najboljšega

    Egiptovski zvezdnik pri Liverpoolu je bil po izboru Združenja angleških profesionalnih nogometašev še tretjič nogometaš leta.
    20. 8. 2025 | 12:35
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Vijolična trenerska kombinatorika

    Začarani krog: proračun Maribora čez 10 milijonov, rezultatov pa ni

    NK Maribor je po odstavitvi trenerja Tugberka Tanrivermiša v lovu za novim trenerjem. Med kandidati tudi Mustafa Alper Avcı, ki je bi bil že prej kandidat.
    Gorazd Nejedly 19. 8. 2025 | 15:56
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Najhitrejši nogometaš italijanske lige se seli k Wolverhamptonu

    Kamerunsko-belgijski branilec se bo po odličnem igranju v Italiji preselil na Otok.
    Matic Rupnik 20. 8. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Po tednu dni nasilja na ulicah srbskih mest je jasno, da je oblast prestopila rdečo črto, meni dr. Faris Kočan. Kaj to pomeni za prihodnost Vučića in Srbije?
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Diplomacija

    Poraz načela, na katero je stavila Ljubljana

    Slovenija je od začetka ruske agresije zagovarjala ozemeljsko celovitost Ukrajine, ki se z mirovnim dogovorom nevarno ruši.
    Uroš Esih 19. 8. 2025 | 18:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Analiza eseja

    Slavoj Žižek in Alenka Zupančič o resnični nevarnosti umetne inteligence

    Slovenska filozofa Slavoj Žižek in Alenka Zupančič v eseju, kako umetna inteligenca deluje kot ogledalo naših najtemnejših kolektivnih fantazem.
    Žan Urbanija 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Alexander Isaknogometsvetovno prvenstvo v nogometu

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump nad Smithsonian: Opisujejo samo, kako slabo je bilo suženjstvo

    Trumpova administracija je pretekli teden odredila preiskavo osmih Smithsonianovih muzejev, saj v razstavah domnevno spodkopavajo ameriške vrednote.
    20. 8. 2025 | 16:27
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Korejski polotok

    Stari vojak hoče položiti svoje kosti k počitku doma

    Tudi po desetletjih ga ne spustijo iz Južne Koreje na komunistični sever.
    20. 8. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Drugi največji dobitek doslej

    Srečnež dan pred iztekom roka le prišel po 31.742.801,29 evra

    Eurojackpot: Iskalna akcija, v katero so se dva tedna pred iztekom roka za prevzem dobitka vključili tudi mediji, je bila uspešna.
    20. 8. 2025 | 15:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Leonardo

    Nakup helikopterjev pod lupo KPK, Poklukar ne vidi ovir za podpis pogodbe

    Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je obljubil slovesen podpis pogodbe in pozval vse, ki imajo dokaze o nepravilnostih, naj podajo prijavo.
    20. 8. 2025 | 15:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    KPK

    KPK končala postopek v zadevi Hvala, opozorila na nove sume

    Komisija za preprečevanje korupcije ni ugotovila sumov kršitev iz lastnih pristojnosti, naj bi pa iz zadeve izhajali sumi za več drugih dejanj.
    20. 8. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Leonardo

    Novice  |  Slovenija
    KPK

    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

