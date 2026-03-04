Razigrani Šeško je imel prste vmes pri novem rekordu

Pot na hladni St. James's Park z vedno vročim nogometnim vzdušjem za Benjamina Šeška in soigralce prihaja v idealnem obdobju. Newcastle ob boju na treh frontah diha na škrge in se spotika na vsakem koraku, slovenski zvezdnik v napadu rdečih vragov pa iz tekme v tekmo igra bolje. In zadeva kot po tekočem traku. Vrnitev na sever bo nekaj posebnega tudi za v Newcastlu rojenega Michaela Carricka, ki Šešku vedno bolj zaupa, a kljub temu namiguje na spremembe v začetni enajsterici.

Šeško si s potezami vodstva ne beli glave, s šestimi goli v tem koledarskem letu in skupno osmimi na klubski lestvici strelcev že diha za ovratnik Bryanu Mbuemu in uživa v tednih, ki bi lahko ključno zaznamovali njegovo prihodnost. Deset golov v prvi sezoni na Otoku ni več nedosegljivih, to bi že bila številka, s katero bi se povzpel med najbolj cenjene napadalce. In pripravil teren, da v naslednjih letih pogleda proti vrhu, kjer z 22 goli kraljuje Erling Haaland.