Razigrani Šeško je pospešil še Kekov srčni utrip

V nadaljevanju preberite:

Udarni aduti selektorja Matjaža Keka se danes zbirajo v reprezentančni nogometni bazi na Brdu pri Kranju, prvi so prispeli že včeraj zvečer. Pred izbrano vrsto sta ključni tekmi za preboj na evropsko prvenstvo, časa za trening pa ne bo veliko, zato je klubska popotnica še toliko bolj pomembna. Z najboljšo prihaja Benjamin Šeško, v nedeljo je z dvema tehnično brezhibnima zadetkoma nase opozoril celo nemško bundesligo. Razpoloženi so tudi branilci, Janu Oblaku pa je zaradi nevarnosti poplav padel v vodo dvoboj s Sevillo.

Selektor Kek je z zanimanjem spremljal nastope svojih udarnih mož in formo, s kakršno prihajajo na Brdo. Do nedeljskega popoldneva je bil lahko nekoliko v skrbeh zaradi skromnega učinka napadalnih adutov, dokler ni Šeško še nemški javnosti pokazal, kako razkošen je njegov talent. Na priložnost je na gostovanju Leipziga pri vodilnem Unionu v Berlinu čakal na klopi za rezervne nogometaše, dočakal jo je v 75. minuti, ko so gostje vodili z 1:0 in imeli igralca več.

Kako je Šeško dosegel oba zadetka in navdušil občinstvo? Zakaj je bil Jaka Bijol najbolje ocenjeni nogometaš Udineseja na zelenici? In kako je šlo slovenskemu trojčku pri Panathinaikosu? Kdaj bo reprezentanca zbrana na Brdu, kaj jih čaka do prve tekme s Severno Irsko?