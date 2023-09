Razigrani Šporar zatresel mrežo rumene podmornice

Atenski velikan Panathinaikos ima letos v evropski ligi smele načrte, potihem so si obetali tudi ligo prvakov, a se jim je zalomilo na zadnji stopnički. Skupinski del evropske lige so začeli s tekmo proti Villarealu na (skoraj povsem polnem) olimpijskem stadionu v Atenah in jo prepričljivo (2:0) tudi dobili.

Za zeleno-bele igrajo trije slovenski nogometaši, Adam Gnezda Čerin je stalni član udarne enajsterice na sredini igrišča in je tudi tokrat začel tekmo, Andraž Šporar je na svojo priložnost čakal na klopi, Benjamina Verbiča pa ni bilo v kadru. Panathinaikos je v vodstvo popeljal Fotis Ioannidis v 38. minuti, Šporar pa je v igro vstopil v 68. minuti.

Deset minut kasneje je Gnezda Čerin dobil žogo na desnem krilu in jo poslal do Šporarja, nekdanji ljubljenec ljubljanskega občinstva se je na robu kazenskega prostora sprehodil mimo dveh branilcev rumene podmornice in nato s strelom po tleh, ki ni bil posebej močan, a zato zelo natančen, matiral vratarja Pepeja Reino. Po vodstvu z 2:0 se Villareal ni več vrnil v igro, Pao pa je vknjižil dragocene tri točke. To je bila prva zmaga za Panathinaikos v skupinskem delu evropskih tekmovanj po letu 2012.

V četrtkovem zgodnjem večernem terminu je bil v konferenčni ligi na delu tudi Fenerbahče Mihe Zajca, Turki so s 3:1 premagali Nordsjaelland, Zajc pa ni vstopil v igro.