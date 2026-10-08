Razkril, kakšna kazen naj bi doletela City: To sta mi povedala dva različna vira

Manchester City bi lahko zaradi številnih kršitev finančnih pravil angleške premier lige ostal brez kar 60 točk. Tako vsaj trdi nekdanji škotski reprezentant in voditelj radijske postaje talkSPORT Alan Brazil. Če bi se njegove navedbe uresničile, bi angleškega velikana doletela kazen brez primere, ki bi resno ogrozila njegov obstanek med elito.

Sedeminšestdesetletni nekdanji napadalec Manchester Uniteda in Tottenhama je v sredini jutranji oddaji razkril, kaj naj bi čakalo klub z Etihada.

»Morda je vse skupaj nesmisel, toda to sta mi povedala dva različna vira. Slišim, da se omenja odvzem 60 točk,« je dejal Brazil.

Po njegovem mnenju bi takšna kazen zadovoljila velik del nogometne javnosti, Cityju pa bi kljub vsemu še vedno dopuščala možnost obstanka v premier ligi.

Kazen morda šele prihodnjo sezono

Brazil zaradi pritožbenega postopka, ki ga je sprožil Manchester City, ne pričakuje, da bi kazen začela veljati že v tej sezoni.

»Ne predstavljam si, da bi se to zgodilo že v tej sezoni, saj bo takrat ko bo končne odločitve znana že prepozno. Morda prihodnjo sezono, toda o nečem sem prepričan – kazen bo odvzem 60 točk,« je dejal.

Z njim se je o morebitni sankciji pogovarjal tudi nekdanji škotski reprezentant Ally McCoist, ki je opozoril, da se nekaterim navijačem niti odvzem 60 točk ne bi zdel dovolj stroga kazen.

Če bi Cityju v eni sezoni res odvzeli toliko točk, bi bil obstanek med angleško elito izjemno zahteven. V zadnjih dveh sezonah sta moštvi na 17. mestu, ki še zagotavlja obstanek, zbrali 38 oziroma 41 točk. Sinjemodri bi morali torej za enak končni izkupiček na igrišču osvojiti kar 98 oziroma 101 točko.

Vsaj 98 točk je v zgodovini premier lige uspelo osvojiti le trem moštvom. Manchester City je v sezoni 2017/18 zbral rekordnih 100 točk, leto pozneje 98, Liverpool pa jih je v sezoni 2019/20 osvojil 99.

City se je na odločitev že pritožil

Manchester City je bil konec septembra pred neodvisno komisijo spoznan za krivega številnih kršitev finančnih pravil premier lige med letoma 2009 in 2018. Komisija je ugotovila, da je klub z navideznimi sponzorskimi pogodbami in drugimi finančnimi shemami umetno povečeval prihodke ter prikazoval nižje stroške.

Na ta način je v devetih sezonah prikril dejansko finančno stanje v skupni vrednosti več kot 900 milijonov funtov (približno 1,1 milijarde evrov).

Pri klubu očitke še naprej zavračajo. Prvega oktobra so vložili pritožbo, saj vztrajajo, da odločitev komisije vsebuje resne pravne in dejanske napake ter da imajo dokaze o svoji nedolžnosti.

Kljub dogajanju zunaj igrišča City brezhibno nadaljuje novo sezono. Pod taktirko Enza Maresce je dobil vseh pet uvodnih prvenstvenih tekem, v nedeljo pa ga čaka gostovanje pri Liverpoolu na Anfieldu, kjer bodo njegovi nogometaši prvič nastopili po objavi odločitve neodvisne komisije.