Razočarani Mbappe: To ni ekipa prvakov

Real Madrid je v zadnjem kolu ligaškega dela Uefine lige prvakov s porazom v Lizboni iz rok izpustil neposredno uvrstitev v osmino finala tekmovanja. Madridčani so proti portugalski Benfici izgubili s 4:2 in so s tretjega mesta padli na deveto, ki pelje v dodatne kvalifikacije.

Te si je golom vratarja Anatolija Trubina v 98. minuti po odlično izvedenem prostem strelu priigrala tudi Benfica, za katero zmago s 3:2 ni zadostovala. Po tekmi je francoski napadalec Kylian Mbappe izrazil svoje nezadovoljstvo z igro galaktikov.

»Igrali smo grozno ... Potem smo izgubili s 3:2, četrti gol ne spremeni ničesar, je nekoliko sramoten, vendar ne spremeni ničesar. Prejšnji teden smo odigrali dobre tekme, zdaj pa ne, zato moramo imeti kontinuiteto. Manjka nam malo vsega,« je dejal najboljši strelec letošnje izvedbe lige prvakov. »Ne bom rekel, da je to samo težava odnosa ali samo nogometa, mislim, da je to splošno vprašanje in v ligi prvakov je pomembna vsaka podrobnost. Če na tekmo ne prideš z vsemi močmi, da bi zmagal.«

Real Madrid je prejšnji teden najprej med tednom visoko premagal Monaco (6:1) in nato z dvema zadetkoma Mbappeja na gostovanju pri Villarealu potopil še rumeno podmornico. »Nimam jasne razlage. V igri nimamo kontinuitete, to je težava, ki jo moramo rešiti. Ne moremo biti tam vsak drugi dan, to ni ekipa prvakov. Malo boli, ker smo si želeli, da bi imeli februar, da bi se izboljšali, vendar si zaslužimo položaj, v katerem smo,« je pojasnil 27-letni Francoz.

Beli balet v nedeljo ob 14.00 čaka Rayo Vallecano.