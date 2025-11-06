Razpoloženi in edinstveni Celjani čutijo trenerjevo ljubezen

Za drugi jesenski evropski spektakel v Celju, nogometnem središču Slovenije, je stadion Z'dežele razprodan. Celjska nogometna pravljica je prišla v ključno obdobje: z morebitnim današnjim uspehom (18.45) proti poljskemu velikanu Legii bi bila vrata neposredne uvrstitve v osmino finala konferenčne lige odprta na stežaj. Nogometaši iz knežjega mesta so po dveh zanesljivih zmagah proti AEK in Shamrock Rovers ter razliki v golih 5:1 v vlogi favoritov, česar ne skrivajo, a le ena prvenstvena zmaga po zadnji reprezentančni akciji nakazuje rahel padec forme.

Trener Albert Riera vznemirja, nogometaši pa navdušujejo. Izjemno uspešna kombinacija in sožitje med trenerjem ter igralci je prepričala tudi slovenskega reprezentanta pri varšavskem klubu Petra Stojanovića.

»Vidita se red in disciplina, ve se, kaj kdo počne. Ne skrivamo, tekma bo težka, a Legia je velik klub in vsi pričakujejo, da bomo v Sloveniji zmagali,« je v pogovoru za Sportklub razkril načrte ranjenega »leva«, ki ima v KL polovičen izkupiček: doma je izgubil proti Samsunsporu (0:1) in v gosteh premagal sloviti Šahtar (2:1). Veliko slabši od pričakovanj je v poljskem prvenstvu. V Celje je Legia dopotovala s popotnico neodločenega izida v Widzewu (1:1). Je na 10. mestu z 12 točkami zaostanka za vodilnim »slovenskim« Gornikom, pri katerem je kapetan Erik Janža, gole pa zabija tudi Luka Zahović.

V Celju je lani gostoval poljski prvak

Toda Rieri in Celjanom ni prav nič mar za to, kdo je (ali bo) trener Legie in kdo bo igral. Celjani so že dolgo posebneži, iz tekme v tekmo spreminjajo svoj ugled in status v Evropi. Albertovo filozofijo proučujejo že mnogi in jo je težko posnemati. A njegovo moštvo se zdaj srečuje s »pozitivnimi posledicami« evropskih zmag in spektakularnih predstav. Vrednost igralcev se povečuje, prisotnost skavtov uglednih evropskih klubov na njihovih tekmah je vse večja. Španec je glavna in ne edina tarča. Pritisk je večji.

»Moj odhod? Pred tako pomembno tekmo ni pošteno, da se govori o tem. Imam pogodbo, njene ključe pa naš predsednik. Poleti bom prost in bo stvar drugačna,« je o svojem statusu povedal Riera, ki dobro ve, da bi lahko z današnjo tekmo razblinil že vse evropske dvome o najmanj napredovanju v dodatne kvalifikacije za preboj v osmino finala.

Legia s 15. naslovi poljskega prvaka in vrednostjo moštva 41 milijonov evrov za Riero ni neznanka. Lani so sicer v Celju gostovali, takrat še kot poljski prvaki, igralci Jagielonie (3:3).

»Naš odziv mora biti enak kot na prejšnjih tekmah. Igralno moramo biti najmanj na ravni tekmecev. Mojega kolega (v. d. trenerja je Inaki Astizu, op. p.) pri Legii osebno ne poznam. Stisnil mu bom roko, morda ga bom objel. Naši igralci so šli spat s točno določenim načrtom. Vse jim je jasno,« je bil zvest sebi in svojim govorniškim spretnostim Riera, ki je zatrdil, da bodo nogometaši do njegovega zadnjega dneva čutili njegovo ljubezen.

Trenerjeva ljubezen osrečuje vse, še najbolj najboljšega strelca, edinega celjskega v KL Franka Kovačevića. Njegovemu strelskemu izbruhu se ni mogel upreti niti hrvaški selektor Zlatko Dalić. Preboj v eno od najmočnejših reprezentanc na svetu, ki je tako rekoč že uvrščena na svetovno prvenstvo 2026, na katerem bo branila tretje mesto, bi bil za strelca 25 golov v vseh tekmovanjih vrhunec kariere. Njegov motiv je zato lahko le velik adut za Celjane, pri katerih v prvih dveh tekmah skorajda ni bilo šibke točke.

Najboljša možna napoved za Celjane in Riero je, da ima na voljo najmočnejšo zasedbo. Slovensko-poljski obračun in dvoboj španskih trenerjev bo nadzorovala španska sodniška zasedba. Glavni sodnik bo Javier Alberola Rojas.