Razvpiti navijači varšavske Legie prihajajo v Celje

Celjani bodo danes gostili poljsko Legio iz Varšave. Grofje so slavili na prvih dveh tekmah Uefine konferenčne lige in so trenutno na drugem mestu na lestvici. Poljaki so v prvem kolu izgubili proti turškemu Samsunsporju, v drugem kolu pa so premagali Šahtar iz Donjecka ter trenutno zasedajo 18. mesto.

Navijači poljskega nogometnega kluba Legia Varšava so znani po svojem nasilnem vedenju na evropskih tekmah, zaradi česar je prišlo do številnih incidentov, ki so vodili do kazni od Evropske nogometne zveze (Uefa). Eden od najbolj odmevnih primerov se je zgodil leta 2023 na Nizozemskem, ko so navijači Legie napadli policiste pred tekmo z AZ Alkmaarjem. Pet navijačev je bilo obsojenih na osem mesecev zapora, od tega štiri ali pet mesecev pogojno, poleg tega pa so morali plačati do dva tisoč evrov odškodnine 19 napadenim policistom. Uefa je klub kaznovala s 15 tisoč evri kazni zaradi nasilja navijačev, dva igralca Legie pa sta bila aretirana zaradi napada na uradnika AZ-ja.

Podobno nasilje je bilo opaženo tudi v Združenem kraljestvu, kjer so navijači Legie povzročili izgrede med tekmo z Aston Villo leta 2023. Policija je prizore opisala kot »odvratne in zelo nevarne«. Med izgredi je bilo poškodovanih več policistov, konjev in psov. Skupno je bilo aretiranih 46 oseb, Uefa pa je klub kaznovala s 100 tisoč evri kazni.

Poleg tega so bili navijači Legie v zadnjih letih vpleteni tudi v incidente na Švedskem in v Srbiji. Incidenti niso omejeni le na fizične napade, temveč vključujejo tudi uporabo pirotehnike, rasistične napade in metanje predmetov. Leta 2016, med tekmo Uefine lige prvakov proti Borussii Dortmund, so navijači Legie poskušali napasti navijače gostujoče ekipe, uporabili so solzivec proti varnostnikom, metali predmete in prižigali pirotehniko.

V zadnjih desetletjih so navijači Legie iz Varšave postali sinonim za težave na evropskih tekmah. UEFA je klub kaznovala na 17 od 30 evropskih tekem od sezone 2023-24, skupna vrednost kazni pa je dosegla več kot 464 tisoč evrov. Največja kazen v višini 100 tisoč evrov je bila izrečena zaradi nasilnih izgredov v Angliji. Poleg tega so navijači Legie znani po provokativnih sporočilih, ki so pogosto politično in zgodovinsko zaznamovana. Zaradi teh incidentov so varnostni ukrepi na tekmah Legie izjemno strogi, kar vključuje zmanjšanje kvote vstopnic za gostujoče navijače in povečano prisotnost policije ter varnostnikov. Kljub temu pa incidenti še vedno redno izbruhnejo.

V prispevku smo za vire uporabili: Dutchnews, Nytimes, Skysports.