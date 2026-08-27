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Nogomet

Rdeča luč za Barcelono: Ne bi sprejeli niti 100, 150, 200 milijonov evrov

Madridski Atletico je kategorično zavrnil pogajanja o morebitnem prestopu argentinskega nogometnega napadalca Juliana Alvareza v katalonskega velikana.
Julian Alvarez se bo, kot kaže, moral sprijazniti s tem, da v tej sezoni še ne bo član Barcelone. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP
Galerija
Julian Alvarez se bo, kot kaže, moral sprijazniti s tem, da v tej sezoni še ne bo član Barcelone. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP
Š. R., STA
27. 8. 2026 | 15:25
27. 8. 2026 | 15:39
3:05
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Jan Oblak ne bo ostal brez pomembnega soigralca. Madridski Atletico je kategorično zavrnil pogajanja o morebitnem prestopu argentinskega nogometnega napadalca Juliana Alvareza v vrste katalonskega velikana Barcelone, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Atletico se s katalonskim klubom ne bo pogajal, s čimer so zaprli vrata igralčevemu odhodu, so odločni v madridskem klubu. »Člani upravnega odbora Atletica Madrida so soglasno izrazili polno podporo odločitvi kluba, da se ne pogaja o prestopu Juliana Alvareza v Barcelono,« so zapisali v izjavi za javnost. »Pogajanj z Barco ni bilo in jih tudi ne bo,« so poudarili v madridskem klubu in se tako odzvali na sredine izjave predsednika Barcelone Joana Laporte, ki je ponovil svojo ponudbo v višini 100 milijonov evrov za argentinskega napadalca. Pri Atleticu vztrajajo, da ostajajo »odprti za pogajanja, značilna za prestopni trg«, pod pogojem, da potekajo na »etičen in profesionalen način«.

Tudi zaradi vzornika Lionela Messija želi Julian Alvarez prestopiti v Barcleono. FOTO: Lee Smith/Reuters
Tudi zaradi vzornika Lionela Messija želi Julian Alvarez prestopiti v Barcleono. FOTO: Lee Smith/Reuters

Klub meni, da je katalonski velikan ravnal v nasprotju s pravnim okvirom Mednarodne nogometne zveze Fife, saj se je med sezono mimo njegovega kluba neposredno pogajal z igralcem in njegovimi zastopniki. Rdečo-beli so zaradi teh pogajanj, ki so jih ocenili kot nepregledna, že pred tem vložil pritožbo pri Fifi. Alvarez, ki je izpustil zadnja dva treninga, je bil pretekli konec tedna na stadionu Metropolitano deležen žvižgov in žaljivk navijačev zaradi svoje odkrito izražene želje po odhodu iz kluba. Namero je prvič razkril med letošnjim svetovnim prvenstvom v nogometu. Po poročanju različnih španskih in argentinskih medijev 26-letni napadalec sanja o prestopu v Barcelono, nekdanji klub svojega idola in reprezentančnega soigralca Lionela Messija. Vendar pa izvršni direktor Atletico Madrida Miguel Angel Gil Marin vztrajno ponavlja, da ne bi sprejel »niti 100, niti 150, niti 200 milijonov evrov«, če bi jih pri Barceloni ponudili za argentinskega napadalca.

Barcelona se za Alvareza zanima že mesece, saj prav Argentinca vidijo kot zamenjavo za Poljaka Roberta Lewandowskega. Pri upravi Atletica menijo, da je ta saga že zaključena, še preden se je začela, Alvarezu pa polagajo na srce, naj »razume to odločitev« ter se osredotoči na »čim boljše delo v korist kluba in doseganje njegovih ciljev«, tako kot je to počel v zadnjih dveh sezonah. Alvarez v zadnjih dneh ni treniral pri Atleticu.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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