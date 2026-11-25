V Bruggeju se bosta nocoj v 5. kolu lige prvakov pomerila odkritje prvega dela sezone in evropski prvak v nastajanju.
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Liverpool se po sezoni zastoja razvoja vrača v evropski vrh. FOTO: Ian Hodgson/Reuters
Osrednji cilj evropskih nogometnih velikanov v ligaškem delu lige prvakov je uvrstitev med osem najboljših in s tem neposreden preboj v osmino finala. Med njimi je tudi slavni Liverpool, sedemkratni evropski prvak, ki bo nocoj v Bruggeju branil osmo mesto na lestvici. Toda na stadionu Jana Breydela rdečih ne bo izzval papirnati tiger, temveč eno od odkritij prvega dela sezone, ki je v bleščeči formi in ima na devetem mestu enako število točk.
Belgijski prvak pod taktirko hrvaškega trenerja Ivana Leka igra atraktiven in uspešen nogomet, ki najbolj nadarjene igralce spreminja v »prodajne izdelke« z visoko dodano vrednostjo. Med tistimi, ki čakajo na preboj v članski nogomet, je tudi slovenski up Tian Nai Koren. Le vprašanje časa je, kdaj ga bo Leko porinil v ogenj.
Trener Bruggeja Ivan ...
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