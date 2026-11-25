Osrednji cilj evropskih nogometnih velikanov v ligaškem delu lige prvakov je uvrstitev med osem najboljših in s tem neposreden preboj v osmino finala. Med njimi je tudi slavni Liverpool, sedemkratni evropski prvak, ki bo nocoj v Bruggeju branil osmo mesto na lestvici. Toda na stadionu Jana Breydela rdečih ne bo izzval papirnati tiger, temveč eno od odkritij prvega dela sezone, ki je v bleščeči formi in ima na devetem mestu enako število točk. Belgijski prvak pod taktirko hrvaškega trenerja Ivana Leka igra atraktiven in uspešen nogomet, ki najbolj nadarjene igralce spreminja v »prodajne izdelke« z visoko dodano vrednostjo. Med tistimi, ki čakajo na preboj v članski nogomet, je tudi slovenski up Tian Nai Koren. Le vprašanje časa je, kdaj ga bo Leko porinil v ogenj. Trener Bruggeja Ivan ...