Rdeči-beli dinamit še pomni senzacijo avtsajderjev s severa

Slovenski nogometni reprezentanci dobro kaže, še preden se je vse začelo. Študija podjetja za zbiranje podatkov, statistiko in analizo Gracenote je Slovenijo uvrstila med dvajset reprezentanc, ki se bodo uvrstile na euro. Njene možnosti so 46-odstotne. Danska, ki je 18. na Fifini lestvici in je enajsta od najboljših evropskih reprezentanc, je v naši kvalifikacijski skupini absolutni favorit z 88 odstotno možnostjo, najvišje pa kotirajo Portugalska (96 odstotkov), Švica, Hrvaška in Španija pa so z 90-odstotno verjetnostjo tudi »že« v Nemčiji.