Rdeči vendarle končali črni niz. In to na kakšen način!

Nogometaši Liverpoola so vendarle prekinili niz porazov. In to na kakšen način! V tretjem kolu lige prvakov so slavili visoko zmago, potem ko so v gosteh s 5:1 odpravili igralce kluba Eintracht Frankfurt.

Toda »rdeči« tekme znova niso začeli najbolje. V 26. minuti so namreč zaostajali z 0:1, potem ko je na navdušenje domačih navijačev v polno zadel Danec Rasmus Kristensen. Toda veselje gostiteljev ni trajalo dolgo. Že devet minut pozneje je rezultat poravnal Francoz Hugo Ekitike, nekdanji član Frankfurta, ki je iz spoštovanja do svojega bivšega kluba zelo zadržano proslavil svoj gol.

Za popoln preobrat Liverpoola sta še do konca prvega polčasa z zadetkoma poskrbela nizozemski kapetan Virgil van Dijk (v 39. minuti) in Francoz Ibrahima Konate (44.). Visoko zmago angleškega moštva sta v drugem delu potrdila še van Dijkov rojak Cody Gakpo in Madžar Dominik Szoboszlai, ki sta z goloma v 66. in 70. minuti kronala premoč »rdečih«. Obema je podal nemški zvezdnik Florian Wirtz.

Jude Bellingham (desno) je zabil zmagoviti gol za Real Madrid. FOTO: Thomas Coex/AFP

Real premagal Juventus V Madridu, kjer so pravico delili slovenski sodniki s Slavkom Vinčićem na čelu, je Juventus bolje začel, imel nekaj priložnosti, pozneje pa je Real prevzel pobudo in začel nizati nevarne napade. Toda Španci v prvem polčasu niso našli poti do gostujoče mreže. V drugem delu je imel najprej Dušan Vlahović veliko priložnost za Juventus, vendar jo je zapravil, na drugi strani pa je Jude Bellingham svojo izkoristil za vodstvo v 57. minuti. Michele di Gregorio je nato reševal Torinčane pred večjim zaostankom, izid pa se kljub še nekaj priložnostim (tudi Juventusa) ni več spremenil. Real je tako vpisal še tretjo zmago, Juventus pa po dveh neodločenih izidih prvi poraz. STA

Drugi današnji izidi:

Athletic Bilbao – Karabag Agdam 3:1 (1:1)

Galatasaray – Bodö/Glimt 3:1 (2:0)

Monaco – Tottenham 0:0

Atalanta – Slavija Praga 0:0

Chelsea – Ajax 5:1 (4:1)

Real Madrid – Juventus 1:0 (0:0)

Sporting Lizbona – Marseille 2:1 (0:1)

Bayern München – Brugge 4:0 (3:0)