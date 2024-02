Rdeči najvišji kot piramide v Salahovem Egiptu

Nogometaši Liverpoola in Arsenala nadaljujejo prepričljive predstave v angleškem prvenstvu. V 25. kolu so Liverpoolčani v gosteh premagali Brentford s 4:1, Londončani pa prav tako v gosteh Burnley s 5:0. S tem so zadržali svoji mesti na lestvici, varovanci Jürgena Kloppa so še naprej prvi, Arsenal se je prebil na drugo mesto, za prvim zaostaja dve točki.

Liverpool je prvi gol dosegel v 35. minuti, strelec je bil po podaji Dioga Jote Darwin Nunez, dokončno pa tekmo odločil v svojo korist do sredine drugega polčasa, ko sta v polno zadela Alexis Mac Allister in povratnik z afriškega prvenstva, Egipčan Mohamed Salah, ki je ob počasu zamenjal poškodovanega Joto in bil tudi asistent pri drugem golu. Domači so še znižali zaostanek, končni izid pa je v 86. minuti postavil Cody Gakpo. Liverpool je vknjižil šesto zmago na zadnjih sedmih ligaških tekmah.

Arsenal je v prejšnjem kolu West Ham premagal kar s 7:0, učinkovit pa je bil tudi v tem, na gostovanju je Burnleyju nasul pet golov. Prvega Martin Ødegaard, nato dva Bukayo Saka, četrtega Leandro Trossard, petega pa Kai Havertz.

Aston Villa se je vrnila na četrto mesto, potem ko je v gosteh premagala Fulham z 2:1 in izrabila spodrsljaj Tottenhama, ki je doma z 1:2 izgubil Wolverhamptonom. Za Villo je oba gola dosegel Ollie Watkins, za Tottenham pa je bil usoden Joao Gomes, tudi on se je pri zmagi Wolverhamptona 2:1 dvakrat vpisal med strelce.