FOTO:Rdeči sanjajo o Cityjevem špalirju na Etihadu

London

Pep Guardiola je povedal, da bo City pripravil Jürgenu Kloppu in Liverpoolu špalir na Etihadu, če bodo rdeči takrat že prvaki. FOTO: AFP

Tokrat brez (uradne) parade

Jose Mourinho bo s Tottenhamom nocoj gostil svoj bivši klub Manchester United. FOTO: Reuters

Man. United pri Tottenhamu

Manchester United se bori za mesto v ligi prvakov. FOTO: Reuters

- Medtem ko CAS še vedno odloča o pritožbi na dveletno prepoved nastopanja v evropskih pokalih, je Manchester City poslal jasno sporočilo, da bo želel čim dlje odložiti tisto, kar se zdi neizogibno: da bo naslov angleškega prvaka prepustil Liverpoolu. Ob ponovnem štartu premier league po 100 dneh koronakrize je s 3:0 odpravil Arsenal.Liverpoolu tako zasedbani privoščila, da bi se prvega naslova po 30 letih veselil v domačem mestu, ko bo v nedeljo gostoval pri Evertonu na Goodison Parku, le streljaj oddaljenem od Anfielda.Da bi odpravil vse dvome in si tudi matematično zagotovil lovoriko, mora Liverpool na zadnjih devetih tekmah dvakrat zmagati. Glede na to, da je v prejšnjih 29 kolih kar 27-krat osvojil tri točke in izgubil le tik pred prekinitvijo, ko ga je s 3:0 odpravil Watford, se zdi naloga sila enostavna. Sploh, ker je je tudi verjetno, da City ne bo dobil vseh tekem do konca maratonske sezone.A previdnost ne bo odveč, rdeči so že pred prekinitvijo pokazali znake popuščanja, nihče ne ve, v kakšni formi so nosilci igre,in drugi. Ne nazadnje je tudi v Sloveniji vodilna Olimpija med premorom padla v brezno.Sanjski scenarij za evropske in svetovne prvake bi bila zmaga na mestnem derbiju pri modrih, ki jih vodi, in potem še v sredo doma proti Crystal Palacu, saj bi to pomenilo, da bi jim sinjemodri iz Manchestra morali ob soočenju na Etihadu pred tekmo postaviti špalir (guard of honour) v čast novim prvakom.Naslov, prvi po letu 1990, ko se 132 let staro tekmovanje sploh še ni imenovalo premier league in se je angleški nogomet začel pobirati po petletnem suspenzu zaradi tragedije na Heyslu, pa bo imel napako – zgodil se bo brez gledalcev na tribunah. Tudi parada, kakršna je bila lani po zmagi v finalu lige prvakov proti Tottenhamu v Madridu, bo manjkala, čeprav gre pričakovati mnoge kršitve zdravstvenih ukrepov.Čustva bodo namreč premočna, da bi navijači ostali doma in si pred TV odprli pale ale, pa četudi je bil Liverpool med najbolj prizadetimi mesti na otoku s covidom-19, čemur naj bi botrovala tudi zadnja tekma lige prvakov, na kateri je Atletico z Janom Oblakom v podaljšku uprizoril zasuk in se veselil uvrstitve v četrtfinale. Takrat naj bi španski navijači razširili nevidnega sovražnika, ki je v Veliki Britaniji terjal že več kot 42.000 smrtnih žrtev.Kakorkoli že, če je Liverpoolov naslov praktično v žepu, pa se obeta hud boj za mesta v evropskih pokalih. Ni še jasno, kdo bo šel v ligo prvakov. Če bo Man. City suspendiran, se bo mesto odprlo tudi petouvrščenemu. Ta čas je na petem mestu Manchester United, ki ga danes čaka derbi pri neposrednem tekmecu Tottenhamu. Med njima so štiri točke razlike. Svoje računice imata Sheffield United in Wolverhampton, celo deveti Arsenal je še v igri.Zanimivo je tudi spodaj, kjer najslabše kaže Norwichu, pred njim pa je pet ekip v štirih točkah. Kaj pomeni izpad, pa so najbolj nazorno pokazali klubi z dna lestvice, ki so se med koronakrizo zavzemali, da se sezona konča in razveljavi, s čimer bi ohranili vse finančne dobrobiti prvoligaškega statusa.