  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Rdeči so si privoščili še obrambni nakup, beli ujeli argentinskega upa

    Liverpool bo za 18-letnega italijanskega branilca Giovannija Leonija Parmi odštel približno 30 milijonov evrov.
    Italijanski obrambni up Giovanni Leoni je odšel v Anglijo v Liverpool. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters
    Galerija
    Italijanski obrambni up Giovanni Leoni je odšel v Anglijo v Liverpool. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters
    Š. R., STA
    14. 8. 2025 | 16:32
    14. 8. 2025 | 16:32
    3:03
    A+A-

    Angleški nogometni prvak Liverpool je v že tako bogatem poletnem prestopnem roku dodatne milijone evrov namenil še za krepitev obrambe. Kot je potrdil trener rdečih Arne Slot, se je klub dogovoril za prestop 18-letnega italijanskega branilca Giovannija Leonija. Zanj bodo Liverpoolčani Parmi odšteli približno 30 milijonov evrov, je poročala Ansa.

    V Rimu rojeni Leoni je za Parmo odigral 17 tekem, velja pa za enega najbolj nadarjenih italijanskih branilcev.

    Pred tem je Liverpool poleti za 125 milijonov evrov pripeljal nemškega napadalno usmerjenega vezista Floriana Wirtza iz Bayerja, iz istega kluba je za 40 milijonov evrov kupil desnega bočnega branilca Jeremieja Frimponga, na levi strani obrambe po novem igra Miloš Kerkez, ki je za 46,9 milijona prišel iz Bournemoutha, napadalec Hugo Ekitike pa je za 80 milijonov prišel iz Eintrachta Frankfurta.

    Liverpoolčani, ki bodo novo sezono elitne angleške lige začeli v petek proti Bournemouthu, so si bogate nakupe lahko privoščili tudi po zaslugi nekaterih prodaj igralcev, saj so za Luisa Diaza od Bayerna dobili 70 milijonov evrov, za Darwina Nuneza od Al Hilala 53 milijonov, od Bayerja za Jarella Quansaha 35 milijonov, od Brentforda za Caoimhina Kelleherja skoraj 15 milijonov, za Trenta Alexander-Arnolda od madridskega Reala pa 10 milijonov evrov.

    Real za šest let zavezal argentinskega čudežnega dečka

    Prav Real pa je danes uradno potrdil prihod Argentinca Franca Mastantuona iz River Plata. Mladenič, ki je že debitiral za člansko argentinsko reprezentanco, je na svoj 18. rojstni dan podpisal šestletno pogodbo, po Transfermarktu pa je klub iz Buenos Airesa zanj dobil 45 milijonov evrov.

    Madridčani, ki bodo špansko prvenstvo začeli v torek proti Osasuni, so sicer ob Mastantuonu in Alexander-Arnoldu med drugimi poleti pripeljali še branilca Deana Huijsna iz Bournemoutha za 62,5 milijona evrov in levega bočnega branilca Alvara Carrerasa iz Benfice za 50 milijonov.

    Delodajalce je za zajetne vsote v zadnjih dneh menjalo še nekaj nogometašev. Tako je 23-letni branilec Koni de Winter iz Genoe za 20 milijonov prestopil k Milanu, leto starejši branilec Bafode Diakite je za 35 milijonov iz Lilla prestopil v Bournemouth, 28-letni branilec Omar Alderete pa za 11,6 milijona iz Getafeja v Sunderland.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Nogometni prestopi

    V arabski svet odhajajo vedno mlajši

    Bogate plače v arabskem svetu so preveč mamljive za vedno mlajše nogometaše. V Savdsko Arabijo odhaja obetavni francoski mladenič Enzo Millot.
    10. 8. 2025 | 13:42
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Nogomet
    Zgodovina kluba

    Šeškov Manchester United: Gledališče sanj in brazgotin (1. del)

    Prvi del: Zgodovina Šeškovega delodajalca, ki so jo pisali delavci in legende, je klub zaznamovala s tragedijami, a ga oblikovala v nepopustljivega velikana.
    Žan Urbanija 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Luka Modrić

    Poslavlja se kot legenda, prihaja kot odrešitelj

    Konec je, po izpadu iz klubskega svetovnega prvenstva se Luka Modrić uradno poslavlja od kraljevega kluba. Prišel je kot skromen fant, odšel kot velik mož.
    Matic Rupnik 11. 7. 2025 | 10:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pomanjkanje kadra

    Pedagoški programi ostali na papirju: več kot sto kandidatov brez vpisa

    Ministrstvo opozarja, da so fakultete razpisale programe, a jih niso izvedle. Fakultete odgovarjajo, da je bilo na posamezen program premalo prijavljenih.
    Špela Kuralt 13. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Nadomestki alkoholnih pijač

    Generacija, ki je 'rasla' z alkoholizmom, si želi zrcalno sliko

    Vse več je brezalkoholnih različic alkoholnih pijač. Zdrav način življenja pomeni tudi zmanjšanje ali popolno izključitev alkohola.
    Beti Burger 13. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jonas Vingegaard

    Vingegaard naj počne še kaj drugega v življenju, Toura ne bo dobil

    Danski komentator Brian Nygaard je sprožil burne odzive v danski kolesarski javnosti, saj meni, da Jonas Vingegaard v boju s Tadejem Pogačarjem nima možnosti.
    Nejc Grilc 13. 8. 2025 | 05:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    V projektu za podporo inovacijam na področju zdravja tudi slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    LiverpoolReal MadridPrestopi nogometaševGiovanni LeoniFranco Mastantuono

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Evropski večer

    Celjani lahko pogledujejo proti Dunaju, Ljubljančane čaka bitka na nož

    Drevi v Celju in v Rrogozhinu povratni tekmi 3. kola kvalifikacij za konferečno ligo. Albert Riera opozarja Celjane, Erwin van de Looi bo debitiral.
    14. 8. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nakupi orožja

    Zavezniki v opomin Trumpu grozijo z opustitvijo nakupov F-35

    Države znova preučujejo nakupe ameriškega orožja, kar je eno najodločnejših nasprotovanj Trumpovim carinam doslej.
    14. 8. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Najstnika med velike

    Rdeči so si privoščili še obrambni nakup, beli ujeli argentinskega upa

    Liverpool bo za 18-letnega italijanskega branilca Giovannija Leonija Parmi odštel približno 30 milijonov evrov.
    14. 8. 2025 | 16:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Preventivna omejitev hitrosti

    Zaradi vročine bodo sopihali tudi vlaki, pričakovati je zamude

    Vročina bo po napovedih popustila po soboti, ko se bo verjetnost za popoldanske plohe in nevihte povečala.
    14. 8. 2025 | 15:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

    Direktor Borut Fakin v podkastu Sovoznik razkriva, kako je največja istrska vinska klet osvojila vrhunska priznanja, ki ga podeljuje Decanter, in nove trge.
    Gregor Knafelc 14. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Najstnika med velike

    Rdeči so si privoščili še obrambni nakup, beli ujeli argentinskega upa

    Liverpool bo za 18-letnega italijanskega branilca Giovannija Leonija Parmi odštel približno 30 milijonov evrov.
    14. 8. 2025 | 16:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Preventivna omejitev hitrosti

    Zaradi vročine bodo sopihali tudi vlaki, pričakovati je zamude

    Vročina bo po napovedih popustila po soboti, ko se bo verjetnost za popoldanske plohe in nevihte povečala.
    14. 8. 2025 | 15:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

    Direktor Borut Fakin v podkastu Sovoznik razkriva, kako je največja istrska vinska klet osvojila vrhunska priznanja, ki ga podeljuje Decanter, in nove trge.
    Gregor Knafelc 14. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo