Rdeči so si privoščili še obrambni nakup, beli ujeli argentinskega upa

Angleški nogometni prvak Liverpool je v že tako bogatem poletnem prestopnem roku dodatne milijone evrov namenil še za krepitev obrambe. Kot je potrdil trener rdečih Arne Slot, se je klub dogovoril za prestop 18-letnega italijanskega branilca Giovannija Leonija. Zanj bodo Liverpoolčani Parmi odšteli približno 30 milijonov evrov, je poročala Ansa.

V Rimu rojeni Leoni je za Parmo odigral 17 tekem, velja pa za enega najbolj nadarjenih italijanskih branilcev.

Pred tem je Liverpool poleti za 125 milijonov evrov pripeljal nemškega napadalno usmerjenega vezista Floriana Wirtza iz Bayerja, iz istega kluba je za 40 milijonov evrov kupil desnega bočnega branilca Jeremieja Frimponga, na levi strani obrambe po novem igra Miloš Kerkez, ki je za 46,9 milijona prišel iz Bournemoutha, napadalec Hugo Ekitike pa je za 80 milijonov prišel iz Eintrachta Frankfurta.

Liverpoolčani, ki bodo novo sezono elitne angleške lige začeli v petek proti Bournemouthu, so si bogate nakupe lahko privoščili tudi po zaslugi nekaterih prodaj igralcev, saj so za Luisa Diaza od Bayerna dobili 70 milijonov evrov, za Darwina Nuneza od Al Hilala 53 milijonov, od Bayerja za Jarella Quansaha 35 milijonov, od Brentforda za Caoimhina Kelleherja skoraj 15 milijonov, za Trenta Alexander-Arnolda od madridskega Reala pa 10 milijonov evrov.

Real za šest let zavezal argentinskega čudežnega dečka

Prav Real pa je danes uradno potrdil prihod Argentinca Franca Mastantuona iz River Plata. Mladenič, ki je že debitiral za člansko argentinsko reprezentanco, je na svoj 18. rojstni dan podpisal šestletno pogodbo, po Transfermarktu pa je klub iz Buenos Airesa zanj dobil 45 milijonov evrov.

Madridčani, ki bodo špansko prvenstvo začeli v torek proti Osasuni, so sicer ob Mastantuonu in Alexander-Arnoldu med drugimi poleti pripeljali še branilca Deana Huijsna iz Bournemoutha za 62,5 milijona evrov in levega bočnega branilca Alvara Carrerasa iz Benfice za 50 milijonov.

Delodajalce je za zajetne vsote v zadnjih dneh menjalo še nekaj nogometašev. Tako je 23-letni branilec Koni de Winter iz Genoe za 20 milijonov prestopil k Milanu, leto starejši branilec Bafode Diakite je za 35 milijonov iz Lilla prestopil v Bournemouth, 28-letni branilec Omar Alderete pa za 11,6 milijona iz Getafeja v Sunderland.