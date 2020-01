FOTO:Rdeči ugnali vražjega tekmeca, ki jim je edini ukradel točki

Ljubljana

Mohamed Salah je postavil piko na i velikega derbija. FOTO: Reuters

Liverpool je od lanskega 3. januarja osvojil 91 točk od 93.

Manchester City s tekmo več zaostaja kar za 16 točk.

Atletico je izgubil z 0:2, Oblak pa prvo mesto med vratarji.

Alisson Becker in Sadio Mane na Anfieldu doživljata najlepše trenutke v karieri. FOTO: Reuters



19 let in 171 cm proti 28 letom in 193 cm

Jürgen Klopp neustavljivo vodi Liverpool proti naslovu angleškega prvaka, na katerega čaka vse od leta 1990. FOTO: Reuters



Jan Oblak ni več najboljši

- Slabe četrt ure je trajala neznanka, ali je Liverpool ranljiv. Evropski prvak je z golomv 14. minuti premagal Manchester United in največji angleški derbi zapeljal proti 21. zmagi v 22. tekmi v premier league v tej sezoni. V zadnjih sekundah jepo asistenci vratarjapotrdil zmago rdečih pred 52.916 navijači na Anfieldu. Edini točki je Liverpoolu ukradel le Manchester United na Old Traffordu (1:1).Liverpoolovi podvigi se vrstijo iz tekme v tekmo. Nizozemski obrambni steber je z golom spisal prvega na derbiju. Zabil je osmi gol, odkar je januarja 2018 prestopil k rdečim in več kot katerikoli drugi štoper v premier league. Liverpool je zabil gol na vsaki prvenstveni tekmi v tej sezoni, s čimer je ponovil Arsenalov dosežek iz prvenstva 2001/02. Prejel pa ga ni že vse od 4. decembra oziroma sedem tekem. Londonski klub je v svoji šampionski sezoni zabil gol na vseh 38 tekmah. Salah je zatresel mrežo še 23. klubu v premier league od 24, Liverpool pa je od lanskega 3. januarja, ko ga je premagal Manchester City, osvojil 91 točk od 93.Tako brezhibne sezone v najmočnejših ligah se že lep čas ne pomni. Liverpool ima s tekmo manj kar 16 točk prednosti pred branilcem naslova Manchester Cityjem, ki si je znova privoščil domači spodrsljaj (2:2) proti moštvu Crystal Palace. Argentinecje dosegel oba gola za moštvo slavljenca, ki je imel v soboto 49. rojstni dan. Agüero je zabil že 179 prvenstvenih golov v PL in skupno 250 v 360 tekmah.Odpor rdečih vragov iz sosednjega Manchestra v Liverpoolu sploh ni bil slab. Pomanjkljivosti je imel zgolj v izkušnjah, znanju in naivnosti, ki je bila najočitnejša pri prvem domačem golu. Kako je lahko neizkušeni in komaj 19-letnis svojimi 171 cm višine pri akciji iz kota čuval najnevarnejšega štoperja na svetu, kar 22 cm višjega van Dijka, najbrž ni tehtnega odgovora. Podajalec iz kota je bil, ki je s peto asistenco iz prekinitev le še okrepil sloves izjemnega podajalca. Takšne neumnosti si klub Unitedove ravni preprosto ne more dovoliti. Ker si jo je, se je obsodil na bridek konec. Nanj je bilo sicer treba počakati do zadnjih sekund, a je bil Liverpool morda prikrajšan še za en gol v prvem polčasu. Dosegel ga je. Glavni sodnik je s pomočjo VAR razveljavil gol zaradi van Dijkovega nekoliko tršega stika z vratarjem»To je nekaj posebnega. Uživamo v našem nogometu. Ostati moramo lačni uspehov in vztrajati pri tem, da želimo še več,« je bil navdušen kapetan LiverpoolaŠtiri sezone zapored jeprepričljivo osvajal naslove za najboljšega vratarja španskega prvenstva. Tudi v tej sezoni je bil Škofjeločan do Atleticovega sobotnega gostovanja v Eibarju na vrhu vratarjev z najmanj prejetimi goli (12), skupaj z Realovim. Toda Atletico je nepričakovano izgubil z 0:2, s čimer je prepustil prvo mesto Belgijcu, ki je prejel le en gol proti Sevilli (2:1) in ga tudi nasledil pri Atleticu.Slovenski zastavonoša med slovenskimi legionarji je bil. Šempetrčan je zabil dva gola (skupaj je pri devetih v tej sezoni) ob zmagi Vitesseja s 3:1, osmoljenec pa je bil. Najboljši vratar italijanskega prvenstva ni mogel preprečiti neodločenega izida na gostovanju pri Lecceju (1:1). Za gostitelje je od 62., minute igral tudi