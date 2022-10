Rdeči vrag vražji z nekdanjo partnerico

Nogometaša angleškega velikana Manchester Uniteda Masona Greenwooda je britansko tožilstvo danes med drugimi obtožilo poskusa posilstva ter telesnega napada. Že pred tem je nogometaša policija aretirala zaradi domnevne kršitve pogojev varščine, so zapisali britanski organi pregona. Enaindvajsetletni angleški reprezentant se bo moral v ponedeljek zagovarjati na sodišču v Manchestru zaradi treh obtožnic v zvezi z isto žensko. Pozno popoldne je kraljevo tožilstvo sporočilo, da je pooblastilo policijo na širšem področju Manchestra, da obtoži Greenwooda. »CPS je danes pooblastila policijo, da Masona Greenwooda obtoži poskusa posilstva, vpletenosti v nadzorujoče in prisilno vedenje ter napada, ki je povzročil telesno poškodbo,« je dejala Janet Potter, namestnica glavnega tožilca.

»Vse tri točke se nanašajo na istega tožnika. Specializirani tožilci za posilstva iz enote za obravnavanje tovrstnih primerov so odobrili obtožbe po pregledu dokazov, prejetih od policije širšega področja Manchestra,« je še dodala. Enaindvajsetletnega angleškega napadalca so sicer prvič aretirali januarja zaradi domnevnega posilstva in telesnega napada na nekdanje dekle. Zaslišali so ga tudi zaradi domnevnih groženj s smrtjo. Tistega meseca so Greenwooda izpustili iz pripora po plačilu varščine. Danes pa so ga policisti aretirali, ker naj bi kršil pogoje varščine.

V nekaj urah po tem, ko so se v začetku leta obtožbe pojavile na spletu, je bil Greenwood, ki je odigral eno tekmo za Anglijo, suspendiran in odstranjen iz ekipe rdečih vragov. Opremljevalec športne opreme Nike je sprva začasno, nato pa še dokončno prekinil sponzorsko pogodbo z Greenwoodom, razvijalci računalniških iger Electronic Arts pa so potrdili njegovo odstranitev iz aktivnih ekip v igri Fifa 22. Greenwood je na 129 tekmah za United dosegel 35 golov.