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Nogomet

Rdeči vragi in ogroženi Michael Carrick pogrešajo gole Benjamina Šeška

Ob slovitem italijanskem jezeru novinec v ligi prvakov nocoj gosti Manchester United. Trener Coma Cesc Fabregas kmalu na Otoku?
S prihodom Michaela Carricka na trenerski stolček je zasijal tudi Benjamin Šeško, ki bi bil v zdajšnjem težkem obdobju močan trenerjev in Unitedov adut. FOTO: Jason Cairnduff Action Images Via Reuters
Galerija
S prihodom Michaela Carricka na trenerski stolček je zasijal tudi Benjamin Šeško, ki bi bil v zdajšnjem težkem obdobju močan trenerjev in Unitedov adut. FOTO: Jason Cairnduff Action Images Via Reuters
Gorazd Nejedly
21. 10. 2026 | 05:00
4:38
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Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Gostovanje Manchester Uniteda v Comu ob enem od najbolj znamenitih jezer v Italiji je eno od takšnih, ki pritiče ugledu angleškega kluba. Še najmanj zaradi nogometa, največ pa zaradi prestiža in blišča ter slovesa "zatočišča" aristokratov, bogatašev in zvezdnikov iz sveta zabave. Italijanski klub letos prvič tekmuje v ligi prvakov in je po dveh tekmah celo najuspešnejši od četverice italijanskih klubov – Inter, Roma, Napoli. Zaradi večjega števila golov je uvrščen (12. mesto) tik pred rdečimi vragi, ki se znova soočajo s krizo vodenja: za trenerja Michaela Carricka je Como lahko usodna mina ali vsaj eden od tekmecev, ki bi utegnili določiti njegovo usodo na vročem trenerskem stolčku trikratnega evropskega prvaka. Naslovnice angleških medijev ob morebitnem Unitedovem porazu bi bile zelo ...

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