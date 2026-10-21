Rdeči vragi in ogroženi Michael Carrick pogrešajo gole Benjamina Šeška

Gostovanje Manchester Uniteda v Comu ob enem od najbolj znamenitih jezer v Italiji je eno od takšnih, ki pritiče ugledu angleškega kluba. Še najmanj zaradi nogometa, največ pa zaradi prestiža in blišča ter slovesa "zatočišča" aristokratov, bogatašev in zvezdnikov iz sveta zabave. Italijanski klub letos prvič tekmuje v ligi prvakov in je po dveh tekmah celo najuspešnejši od četverice italijanskih klubov – Inter, Roma, Napoli. Zaradi večjega števila golov je uvrščen (12. mesto) tik pred rdečimi vragi, ki se znova soočajo s krizo vodenja: za trenerja Michaela Carricka je Como lahko usodna mina ali vsaj eden od tekmecev, ki bi utegnili določiti njegovo usodo na vročem trenerskem stolčku trikratnega evropskega prvaka. Naslovnice angleških medijev ob morebitnem Unitedovem porazu bi bile zelo ...