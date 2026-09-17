Rdeči vragi kapitulirali, Oblak spet brez prejetega zadetka

Nogometaši Atletica iz Madrida so v šestem krogu španskega prvenstva s 4:0 ugnali Osasuno. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je branil celo tekmo za Madridčane in drugič zapovrstjo na ligaški tekmi mrežo ohranil nedotaknjeno. Še naprej je na vrhu lestvice popolna Barcelona po visoki zmagi proti Racingu iz Santanderja (7:2).

Atletico z moštvom iz Pamplone ni imel nikakršnih težav. Prevladoval je od samega začetka in proti vratom tekmeca sprožil kar 27 strelov. Na drugi strani Oblak na 405. tekmi v španskem prvenstvu še 189. ni prejel zadetka, se je pa enkrat izkazal po poskusu Raula Garcie.

Ob odlični predstavi atletov se je z golom in podajo izkazal Jonathan David. Svoje moštvo je povedel v vodstvo v 24. minuti, nato pa je v 54. minuti podal še za gol Leeja Kang-ina. Dokončno je usodo gostov zapečatil Robin Le Normand v 63. minuti, piko na i pa je visoki zmagi v 82. minuti postavil še Alex Baena.

Atletico je na lestvici začasno tretji s 13 točkami, tudi Sevilla pa je po zmagi na gostovanju pri Deportivu (1:0) zdaj pri 13 točkah mesto za rdeče-belimi. Oba lahko prehiti petouvrščeni Betis (12 točk), ki ga tekma šestega kroga čaka drevi proti Getafeju. Danes je na sporedu še dvoboj Malage in Villarreala.

Na vrhu lestvice je tudi po šestem krogu popolna Barcelona z 18 točkami. Pred nedeljskim madridskim derbijem z Atleticom ima Real Madrid tri manj. Barcelona je danes gostila Racing iz Santanderja in udarno začela po sijajnem strelu Joaa Cancela v osmi minuti. V 23. minuti je bil prvič natančen Raphinha, nekaj minut kasneje pa Racing prišel do znižanja po golu Maguetta Gueyeja. Še pred polčasom je lastno mrežo zadel Asier Villalibre za vodstvo domačih s 3:1, Raphinha pa je še z desetim golom na sedmih tekmah v vseh tekmovanjih povišal na 4:1.

Raphinha se je proti Racingu trikrat vpisal med strelce. FOTO: Albert Gea Reuters

Barcelona je še petič to sezono dosegla vsaj pet golov, ko je Raphinha v 67. minuti izkoristil strel z bele pike, pred tem pa so Katalonci še tretjič v prvenstvu prejeli dva gola, ko je v 65. minuti znižal Yassir Zabiri. Za 6:2 je kmalu po vstopu v igro poskrbel Gabriel Jesus, Lamine Yamal, ki je prispeval dve podaji in v 45. minuti zastreljal tudi enajstmetrovko, pa je ob koncu postavil končni izid 7:2.

Drevi bi moral biti na sporedu še dvoboj med Levantejem in Athleticom iz Bilbaa, a so tekmo prestavili zaradi preveč razmočenega igrišča. Že v torek je Real ob koncu dvoboja proti Elcheju odnesel tri točke po zmagi s 3:2, Valencia je v gosteh premagala Alaves z 1:0, Rayo Vallecano pa je bil z 2:1 boljši od Espanyola, pri katerem je Vanja Drkušić celo tekmo presedel na klopi.

Brighton presenetil ManUtd

V akciji je bil tudi slovenski napadalec Benjamin Šeško, ki je za Manchester United začel tekmo ligaškega pokala proti Brightonu. Rdeči vragi so po zadetkih 19-letnega Shea Laceya in Masona Mounta že v deseti minuti vodili z 2:0, a je gostom z južne obale uspel rezultatski zasuk. Tik pred koncem prvega dela je prednost znižal Charalampos Kostoulas, nato sta po vrnitvi iz garderobe v 65. in 70. minuti Pascal Groß in Maxim De Cuyper. Šeško je tekmo začel v prvi enajsterici in je odigral 65 minut.

Včeraj so si napredovanje v četrto kolo tekmovanja zagotovili tudi Aston Villa, Everton in četrtoligaš Fleetwood Town. Danes je na sporedu še tekma med Manchester Cityjem in Norwichem (20.30).