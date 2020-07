Rdeči vragi lovijo točko priključka k Leicestru

Ljubljana – Na delu so tudi drevi nogometaši v najmočnejših ligah v Evropi. Posebej vroče bo znova v Angliji, kjer se nadaljuje izjemno izenačena bitka za vstopnice v ligi prvakov in evropski ligi.Igralci Manchester Uniteda imajo lepo priložnost, da se z zmago nad Aston Villo četrtouvrščenemu Leicestru približajo le na točko zaostanka.V elitni italijanski ligi sta na sporedu dve tekmi. Zadnjeuvrščeni Spal bo gostil Udinese, milanski Inter pa bo gostoval pri Veroni.V španskem prvenstvu se bo od boljših ekip nocoj predstavila le Sevilla, ki se bo pomerila z Athleticom v Bilbau. Drugi današnji tekmi sta Eibar – Leganes in Mallorca – Levante.