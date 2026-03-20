Rdeči vragi ob dve točki, Benjamin Šeško ni imel sreče

Benjamin Šeško ni dosegel gola! Da, tudi to se zgodi. Sinoči pa se je zgodilo tudi to, da je Manchester United v 31. kolu angleškega nogometnega prvenstva na gostovanju v Bournemouthu zapravil dve točke. Dvakrat je bil v vodstvu, z 1:0, in 2:1, na koncu pa je v razburljivem drugem polčasu in v dramatični končnici z desetimi igralci krčevito branil in ubranil neodločen izid (2:2).

Bruno Fernandes je v 61. minuti najprej zadel z bele točke, izenačil je Ryan Christie v 67. minuti. Trener rdečih vragov Michael Carrick je z rezervne klopi potegnil še svojega džokerja Benjamina Šeška. Nagrada je prišla hitro, Slovenec res ni zabil, a ManUtd je bil po avtogolu Jamesa Hilla drugič v vodstvu. Ni dolgo trajalo, Harry Maguire je v 77. minuti kot zadnji mož s prekrškom ustavil tekmeca, zaradi česar je sodnik Stuarta Attwella pokazal na belo točko, kapetana gostov pa predčasno poslal v slačilnico. Komaj 19-letni Francoz Eli Junior Kroupi je bil zanesljiv strelec. Šeško? Ob igralcu manj ni bil viden in ni imel priložnost za izboljšanje svoje strelske statistike.