Rdeči vragi padli proti Tottenhamu brez Kana

Nogometaši Brightona so v tekmi 2. krola angleškega prvenstva vpisali novo zmago s 4:1, tokrat so v gosteh premagali Wolverhampton in zaradi boljšega razmerja med doseženimi in prejetimi zadetki vodijo na razpredelnici. Aktualni angleški državni prvak Manchester City je z 1:0 ugnal Newcastle United in je na drugem mestu. Za sinjemodre meščane je edini gol na dvoboju v 31. minuti dosegel Julian Alvarez.

Brighton je povedel po sijajnem prodoru Kaouruja Mitome v 15. minuti, dvoboj pa so nogometaši z južne angleške obale odločili v začetku drugega polčasa. V 46. minuti je povišal Pervis Estupiñan, nato pa je v razmaku petih minut med 51. in 55. dva zadetka prispeval Solly March. Častni gol za volkove je po uri igre dosegel Hee-Chan Hwang.

Bournemouth je v Liverpoolu hitro povedel že po treh minutah dvoboja po zaslugi Antoina Semenya. Luis Diaz je v 27. minuti izenačil, slabih deset minut kasneje pa je za 2:1 zadel Mohamed Salah. Ta je sicer zapravil enajstmetrovko, a je v mrežo pospravil odbitek. Kljub izključitvi Alexisa Mac Allisterja je zmago Liverpoolčanom v 62. minuti zagotovil Diogo Jota.

Tottenham pa je po golu Papeja Matarja Sarra in avtogolu Lisandra Martineza pred domačimi navijači premagal Manchester United.