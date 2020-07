Rdeči vragi so potrdili uvrstitev v ligo prvakov

Juventus drevi prvak?

London – V zadnjem kolu angleškega nogometnega prvenstva je Manchester United v gosteh premagal Leicester z 2:0 in potrdil nastop v ligi prvakov. V sezoni 2020/21 bodo angleške barve v tem tekmovanju zastopali še prvak Liverpool, Manchester City in Chelsea, v evropski ligi bo nastopil Leicester, v kvalifikacijah za to tekmovanje pa Tottenham. Iz elitne druščine so izpadli Bournemouth, Watford in Norwich City. Nova člana premier league sta Leeds in West Bromwich Albion, tretja ekipa bo znana po »četveroboju« Brentforda, Fulhama, Cardiffa in Swanseaja.V najzanimivejši tekmi zadnjega kola so rdeči vragi slavili v Leicestru z 2:0. Gosti so prešli v vodstvo z uspešno izvedeno enajstmetrovkov 71. minuti, v končnici dvoboja pa je zmago potrdil. Prvak Liverpool je slavil v Newcastlu s 3:1. Za goste so gole dosegliin, za gostitelje pa. Manchester City je zanesljivo prekosil Norvich s 5:0. Dva gola je dosegel Belgijec, po enega painPo popoldanski zmagi Bologne nad Leccejem bo zvečer na sporedu še zadnjih pet tekem 36. kola italijanske lige. Če bo Juventus ugnal Sampdorio, bo že lahko proslavil naslov prvaka, saj bi imel pred zadnjima koloma sedem točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Interjem.