Rdeči vragi z novim vratarjem

Španski nogometni vratar David de Gea je na instagramu zapisal, da se po 12 letih poslavlja od angleškega prvoligaša Manchester Uniteda. »Čas je za nov izziv,« je med drugim zapisal 32-letni čuvaj mreže, ki je pred prihodom v Manchester branil za Atletico Madrid.

»Rad bi se zahvalil za podporo v zadnjih 12 letih. Veliko smo dosegli, odkar me je cenjeni Alex Ferguson pripeljal v klub. Vedno sem z velikim ponosom oblekel dres Uniteda. Voditi ekipo, predstavljati to institucijo, ta največji klub na svetu, je čast, ki doleti le redke,« je zapisal de Gea.

»To je bilo nepozabno in uspešno obdobje. Kot mladenič si ob odhodu iz Madrida nisem mislil, kaj vse nam bo uspelo. Zdaj pa je pravi čas za nov izziv v novem okolju. Manchester bo vedno v mojem srcu, oblikoval me je in me ne bo nikoli zapustil,« je še dodal vratar, ki je v zadnji sezoni angleške lige osvojil zlato rokavico za največ tekem brez prejetega gola. A ob tem je bil deležen tudi nekaj kritik zaradi številnih velikih napak v zadnjem delu sezone.

Za United je de Gea, ki ga bo na Old Traffordu najverjetneje zamenjal Kamerunec Andre Onana, ta bo prišel iz Interja za približno 60 milijonov evrov, zbral 545 nastopov.