Rdečo nit Avstriji prinašata aduta iz Nemčije

Slovenska nogometna javnost po koncu domačega prvenstva in tudi napetega kvalifikacijskega dvoboja za 1. SNL med Nafto in Primorjem (0:0, 1:0) zdaj pozornost usmerja k dvojčku pripravljalnih reprezentančnih preizkušenj. Izbranci Boštjana Cesarja bodo igrali v četrtek (18.00) doma s Ciprom, nato pa v nedeljo (20.45) gostovali v Varaždinu pri močni hrvaški reprezentanci. Slednja bo na bližnjem mundialu branila bron iz Katarja 2022, sicer pa je v teh dneh po Evropi polno tekem izbranih vrst, ki se v prihodnjih dneh odpravljajo na največji globalni nogometni dogodek v Severno Ameriko.

Avstrijci so na štadionu Ernsta Happla na Dunaju premagali Tunizijo z 1:0. Od 36. minute so imeli igralca manj na igrišču, saj je Bayernov as Konrad Laimer prejel rdeči karton, edini gol pa je v 63. minuti dosegel še en zvezdnik iz nemške bundeslige Marcel Sabitzer.

Norveška je v Oslu v odsotnosti prvega zvezdnika Erlinga Haalanda ugnala Švedsko s 3:1. Gostitelji so vse gole dosegli v prvi polovici tekme, ko je dvakrat Jorgen Strand Larsen in enkrat Antonio Nusa, za Švede je končni izid priiigral Alexander Isak v 76. minuti.

Norveška in Švedska sta uprizorili živahno predstavo. FOTO: Terje Pedersen/AFP

Turki so v velikem slogu premagali Severno Makedonijo s 4:0. Can Uzun je prvo priložnost zapravil že po enajstih sekundah igre, 51 sekund kasneje pa so že vodili z 1:0 po golu Orkuna Kokcuja. Za izbrance italijanskega strokovnjaka Vincenza Montelle so zadeli še Uzun (16.), Deniz Gul (53.) in Baris Alper Yilmaz (70.).

Kolumbija je bila v noči na torek v Bogoti boljša od Kostarike s 3:1. Pri gostiteljih so se med strelce vpisali Davinson Sanchez, Luis Diaz in Luis Javier Suarez, pri gostih pa Andrey Soto.

Pripravljalna tekma v Edmontonu med Kanado in Uzbekistanom se je končala z zmago domače izbrane vrste z 2:0, potem ko sta zadela Jonathan Osorio in Michael Nelson.