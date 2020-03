Real in Juventus v karanteni

Madrid - Koronavirus se je razširil tudi med košarkarji Real Madrida. Pozitiven je bil eden od članov prve ekipe, glede na to, da si košarkarji in nogometaši delijo skupne prostore za trening v Valdebebasu, so zdaj vsi v karanteni.



Španski mediji poročajo, da gre za ameriškega centra Treya Thompkinsa. Vodstvo Real Madrida je zato sporočilo, da se košarkarji in nogometaši ne bodo udeležili predvidenih tekem v španskem prvenstvu. Skoraj istočasno je vodstvo španskega nogometnega prvenstva sporočilo, da je tekmovanje v prvi ligi prekinjeno za najmanj štirinajst dni.



V karanteni je tudi Juventus. Daniele Rugani, branilec italijanskega prvaka, je navijačem preko družbenih omrežij sporočil, da naj se skrbijo, saj se počuti dobro, potem ko je bil pozitiven na novi koronavirus. Petindvajsetletnik je postal prvi okuženi nogometaš serie A. Juventus je že v sredo prekinil trening, na katerem pa ni bilo zvezdnika Juventusa Cristiana Ronalda, ki je že prej zapustil Italijo in odšel na rodno Madeiro, saj je njegovo mamo kap.



Manolo Gabbiadini, napadalec prvoligaša Sampdorie iz Genove, pa je drugi nogometaš v elitni italijanski ligi, ki je okužen z novim koronavirusom.



Evropska nogometna zveza (Uefa) je zaradi širjenja novega koronavirusa prekinila tako ligo prvakov kot evropsko ligo.