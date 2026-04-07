Real je najbolj antipatičen klub v Evropi, je prepričan Bayernov Bavarec

Še en nekdanji nemški nogometni reprezentant in član Bayerna je pred drevišnjo prvo četrtfinalno tekmo lige prvakov med Realom Madridom in Bayernom kritike usmeril proti kraljevemu klubu klub. Marcus Babbel je sledil Lotharju Matthäusu, ki je pred dnevi puščice usmeril v Viníciusa Jr., nekdanji branilec pa je bil v pogovoru za televizijo Sky90 še bolj neposreden.

»Real Madrid je najbolj antipatičen klub v Evropi. Bilo bi naravnost sijajno, če bi Bayern napredoval,« je bil odkrit Babbel. Njegovo ogorčenje izvira iz vedenja španskega kluba v zadnjem obdobju: »Njihovo obnašanje v zadnjih letih je bilo po mojem mnenju skrajno nešportno. To nima več nobene zveze s fair-playem. Imam občutek, da so prepričani v svojo večvrednost; vidijo se kot nekaj boljšega od ostalih. To me neznansko iritira,« se je komaj brzdal 53-letni Bavarec.

Zmotil ga je bojkot kraljevskega kluba podelitve zlate žoge, ki se je Madridčani niso udeležili, ker nagrade ni prejel njihov zvezdnik Vinicius ml.

»Če eden od njihovih igralcev ne zmaga, se kot ekipa odločijo za bojkot. To je popolno pomanjkanje spoštovanja do vseh ostalih v nogometnem svetu. Zaradi takšnih potez je klub v mojih očeh izgubil ves ugled,« je dodal tudi nekdanji banilec Liverpoola.

Kot Matthäus, ni mogel mimo Viniciusovega obnašanja. »V svojih vrstah imajo igralce, ki mi preprosto niso po godu. Ko gledam Viniciusa, vidim izjemen talent, a ko ga nato vidim, kako se ob vsakem stiku štirinajstkrat prevali po tleh, mi to preprosto ni všeč,« je zabelil besedno vojno, ki bo imela nocoj prvo dejanje na stadionu Santiago Bernabéu v Madridu.